美將對陸關鍵產業加稅 鎖定電動車、電池、太陽能設備

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美中關係示意圖。路透
美中關係示意圖。路透

彭博引述知情人士報導，美國拜登政府最快在下周，就會針對中國大陸進口商品關稅公布一套廣泛的決定，預料將針對電動車、電池和太陽能設備在內的關鍵戰略產業類別，課徵新關稅。

知情人士說，最新的關稅決定是基於對所謂「301條款」關稅審查的最終結果，該措施最先是在川普時代的2018年實施。拜登政府預料將在很大程度上，維持現有的關稅，並準備對電動車、電池和太陽能設備等關鍵產業，課徵具針對性的新關稅。

兩名知情人士說，拜登政府計劃下周二（14日）宣布這項關稅措施。目前尚不清楚完整細節，白宮拒絕評論。雖然這項決定可能延後發布，但依然是拜登在與中國的經濟角力上最大舉措之一。拜登上月呼籲對中國大陸的鋼鐵和鋁徵收更高的關稅；同時，美國政府已對中國造船業正式啟動調查。

abrdn投資總監黃欣耀（音譯）表示，這肯定會導致投資人暫停購買可能陷入風險的股票。他還說，電池巨頭寧德時代等許多綠色科技品牌，已經限縮在美國的業務。大家都心知肚明這會是個風險。

大陸國家主席習近平為遏止國內經濟放緩而大舉投入製造業的策略，在海外引發怨聲四起。

拜登 關稅

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