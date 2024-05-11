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OpenAI新產品 AI搜尋引擎傳下周宣布

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
路透引述兩位知情人士報導，OpenAI計劃下周一（13日）宣布由AI驅動的搜尋引擎產品。美聯社
路透引述兩位知情人士報導，OpenAI計劃下周一（13日）宣布由AI驅動的搜尋引擎產品。美聯社

據彭博資訊及路透九日引述兩位知情人士報導，OpenAI計畫於十三日宣布由人工智慧（ＡＩ）驅動的搜尋引擎產品，挑戰Google的網路搜尋霸主地位。

彭博資訊報導，OpenAI搜索引擎是其旗艦產品ChatGPT的延伸，使ChatGPT能直接從網上抓取資訊，並包含引用的資訊。ChatGPT是OpenAI的聊天機器人產品，採用該公司先進的ＡＩ模型，針對文字提示提問產生類似人類般的回應訊息。

產業觀察人士長久以來形容ChatGPT是從網路上擷取資訊的替代工具，但ChatGPT的局限在於難以從網路上提供精確又即時的最新資訊。OpenAI稍早為付費訂戶提供ChatGPT與微軟搜尋引擎Bing整合的產品。Google則已為自家的同名搜尋引擎宣布生成式ＡＩ功能。

至於ＡＩ搜尋新創公司Perplexity估值達十億美元，是由OpenAI的前研究人員創立，透過提供ＡＩ原生搜索界面，在搜索結果顯示引用的資訊結果，包括圖片和文字。據這家新創公司一月發表的貼文，其每月活躍用戶數已達一千萬。

截至目前，OpenAI的ChatGPT產品在前年底推出後，是迄今最快達成每月一億活躍用戶數的應用程式。但據分析業者Similarweb的數據，ChatGPT網頁的全世界造訪流量在過去一年有如雲霄飛車般起伏，現在才回到去年五月時的高峰，而且要擴大其用戶基數顯然面臨壓力。

ChatGPT OpenAI 網路

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