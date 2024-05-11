韓媒：報酬不成比例 三星停止研發自動駕駛

韓國媒體披露，韓國科技業巨擘三星（Samsung）跟進美國蘋果公司（Apple）和全球汽車製造商腳步，中止對車輛自動駕駛的研究，使得邁向「自動駕駛時代」的發展踩剎車。

根據「韓國商報」（Business Korea）報導，汽車製造商因為預期完全自動駕駛（fully self-driving）車輛要商業化還要等上一段長時間，因此已經放棄第4級（Level 4）自駕技術，也就是車輛能夠自動行駛。

尤其在傳出車輛自駕技術被誇大，包括在全自動駕駛領域居領導地位的電動車大廠特斯拉（Tesla）正遭到美國檢方調查，使得全球相關技術發展「遇到紅燈」。

據業界消息人士說法，負責三星中長程發展的三星先進技術研究院（SAIT）已將自動駕駛排除在其研究項目之外，並將相關研發人員調到機器人領域。

一名業界內線人士指出，三星跟進蘋果停止研究自動駕駛，「看起來是因為實現技術有其難度，以及投資和報酬明顯不成比例」。