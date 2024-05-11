Fed官員表態 美通膨回落需更多時間

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）說，對物價壓力持續減輕有信心，利率目前正在抑制經濟，但可能需要「更多時間」才能使通膨回歸目標。

今年擁有聯邦公開市場委員會決策投票權的戴利10日在喬治梅森大學舉行的一場討論上表示：「我們歷經三個數據頑強的月份，但我仍看到貨幣政策開始發揮作用。我不認為我們必須造成更多苦痛，才有辦法讓（通膨降溫）這件事發生。通膨正在趨緩。」戴利指出，最近的數據顯示物價壓力在今年稍早時回升，說明了官員在確信通膨被遏制之前，還不能宣布勝利的理由，「通膨下降將會是一段崎嶇不平的過程」，「現在對於未來幾個月的通膨情況，以及我們應採取何種應對措施，存在相當大的不確定性」。

這番話表明聯準會（Fed）官員願意維持基準利率不變，直到他們對通膨會繼續向2%目標回落更有信心。

戴利說：「我正在處於且看且走的模式」，在通膨維持高檔的情境下，也就是對抗通膨上沒有太大的進展，那麼就不宜開始調整利率，除非就業市場搖搖欲墜。

戴利另指出，沒必要壓低經濟以進一步緩解通膨。若勞動市場開始走軟，就可以考慮降息。