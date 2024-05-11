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日消費疲軟 牽動利率決策

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在日本銀行（央行）考慮升息之際，日本3月消費者支出下降1.2%，已是連續第13個月下滑，反映頑固的通膨衝擊民眾信心，為日銀的決策增添挑戰。如今決策官員寄望於在今年「春鬥」時敲定的歷史性調薪，成為未來幾個月消費支出復甦的催化劑。

彭博資訊報導，先鋒集團的分析師加入品浩（PIMCO）行列，預期日銀今年底前會升息三次；相形下，利率交換合約顯示，市場預測日銀今年底前頂多以1碼的步伐升息一次。

前日本央行理事前田榮治接受路透採訪時說，若經濟持續溫和復甦，日銀最快可能在7月再次升息，並在明年及之後繼續調高利率，他預計日銀還將在今年稍晚減少購債的規模。

目前日銀每月買進約6兆日圓（385億美元）的公債。

前田榮治表示：「從日銀4月的溝通方式來看，顯然正著眼於更多次的升息。從明年起，日銀可能每六個月就升息一次，會依據經濟和物價的情況，有時可能會加快至每季一次。」他先前擔任日銀理事，負責貨幣政策的起草工作，直到2020年5月。

然而，日本總務省10日公布的調查結果顯示，日本家庭3月消費支出為31萬8,713日圓，較去年同期減少1.2%。拖累整體支出下滑的主要因素是，公用事業支出銳減12.3%。

路透調查顯示，日本1~3月國內生產毛額（GDP）季比年率可能萎縮1.5%。占日本經濟總量一半以上的民間消費，預計可能下降0.2%，致使經濟缺乏動力。

有關當局相信這種情況即將改變。首先，日本政府補貼能源支出的措施，已在3月底結束，意味這些服務的支出在這之後會增加。再加上許多家庭將在6月開始獲得一次性的減稅，消費可能因而受到提振。

與此同時，日本最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會」爭取到的30年來最大加薪幅度，將在4月開始的會計年度上路。根據日銀的說法，此舉可能帶動消費，即便通膨維持高檔也是如此。

農林中金經濟研究員南武志說：「消費支出已然觸底，但我認為復甦動能疲弱，因為實質薪資跟一年前相比，仍是負值。食品等項目的通膨日益趨緩，但受實質收入下滑影響，消費力道仍有壓。」厚生勞動省9日公布的數據顯示，日本3月經通膨調整後的實質薪資，連續第24個月較去年同期下降。

日本經濟 薪資 通膨

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