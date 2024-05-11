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特斯拉槓BP 擴大超充網絡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在美國電動車大廠特斯拉大砍超充團隊後，英國石油（BP）9日表示，旗下的電動車充電部門將衝刺在美國的充電站布局。然而，特斯拉執行長馬斯克10日也不甘示弱，宣示今年將投資逾5億美元，擴大超充網絡。

路透報導，BP發言人發布的聲明指出：「我們正積極尋求收購房地產來擴大我們的網絡，這是特斯拉近期（裁減超充團隊）聲明後，所強力聚焦的重點。」BP說，將側重布局美國東北部、陽光帶、西岸、及五大湖區。

特斯拉幾乎全面解散超充團隊的舉動，可能給予EVgo、ChargePoint等快充業者衝高市占的機會。不過，馬斯克10日透過社群平台X表示，今年將斥資5億美元擴張超充網絡、包括新設數千座充電樁。他說，5億美元還只是設新站與擴張既有站點的支出，若再算上營業成本，支出會高更多。

BP的Pulse品牌250瓩充電樁，可相容於特斯拉的北美充電標準（NACS）、以及聯合充電系統（CCS）。目前車廠已轉向使用NACS，使特斯拉距成為業界充電標準又更進一步。

BP去年2月表示，預計在2030年前，投資10億美元在全美建設超充站，並在去年10月下訂價值1億美元的特斯拉快充。

不過，據消息人士上月對路透說，BP也已對電動車充電部門裁員逾10%，並撤出幾個市場，原因是電動商用車成長速度不如預期。

特斯拉 電動 馬斯克

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