奧特曼讓核能公司上市 為AI成長提供動力

生成式AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman）現在有了一個新身份，擔任在紐約上市的先進核分裂公司Oklo的董事長。

Oklo是透過由奧特曼創立的AltC Acquisition特殊目的收購公司（SPAC）上市，目前尚未有任何營收。Oklo股價10日在紐約股市早盤一度重挫40%。根據一份新聞稿，在交易完成後，Oklo將獲得超過3.06億美元的總收益。

Oklo的商業模式是建立在核分裂商業化的基礎上，但有別於傳統反應爐，該公司的目標是使用安裝在A形框架結構中的迷你核子反應爐，並將生產的核能賣給美國空軍和大型科技公司等終端用戶。

Oklo目前正在愛達荷州建造第一座小型反應爐，最終可為OpenAI和其他AI公司運作其AI模型及服務所需的資料中心提供動力。

奧特曼表示，他認為核能是解決AI需求不斷成長問題的最佳方法之一，也是在不依賴化石燃料情況下為AI術提供動力的能源。微軟共同創辦人蓋茲和亞馬遜創辦人貝佐斯，近年來也投資小型核電廠。

奧特曼2021年接受CNBC訪問時說：「我認為我們無法在沒有核能情況下實現這個目標。」「我覺得這是實現此一目標的最有可能、也是最好的方法。」

Oklo執行長Jacob DeWitte 9日在接受CNBC採訪時證實，該公司尚未有營收，目前尚未部署核電廠。他並表示，該公司的目標是第一座廠房在2027年上線。