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美擬對陸「新三項」綠色產品加徵關稅 拜登象徵性動作藏真正危機

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統拜登傳出最快可能下周決定，將對中國大陸電動車、太陽能板及電池等「新三項」綠色產品課徵關稅。美聯社
美國總統拜登傳出最快可能下周決定，將對中國大陸電動車、太陽能板及電池等「新三項」綠色產品課徵關稅。美聯社

美國總統拜登傳出可能最快於下周決定對中國大陸電動車太陽能板及電池等「新三項」綠色產品，課徵關稅。彭博資訊報導指出，此舉表面上看起來是對中國採取大動作，但這些管制措施實際上並不會對中國經濟成長造成多大不利影響，因為大陸這些產品並不依賴美國市場。

美國現行的關稅，早在幾年前就已封殺掉大陸電動車對美出口，而大陸太陽能板對美出口，大部分都是從海外工廠轉進美國。

新加坡管理大學法學教授高樹超表示，「我不認為這將產生重大衝擊，因為現有的關稅已經重創中國。中國政府將照例發表聲明，抗議這項新關稅，但可能不會宣布新的反制措施，以免在美國大選年產生反效果」。

拜登既要表面上對中國採取強勢行動，但又不會對中國造成重大經濟傷害，以免破壞雙方關係。拜登4月曾保證，將對中國鋼、鋁產品課徵25%的關稅，基本上也是無牙老虎，因為中國對美國出口鋼、鋁數量很少；至於對大陸造船業的調查，可能曠日廢時。

如果中國發動報復，可能會針對美國的黃豆或玉米等農產品，並改由巴西進口，或改由加拿大或丹麥進口豬肉。過去18個月，中國從巴西進口玉米的金額從零增加到每月7億美元。

而中國大陸真正的危險，可能在於拜登對電動車的象徵性動作，會為其他國家創造先例，尤其是歐盟。

拜登政府截至目前止，一直不願對中國採用地毯式的提高關稅措施，而是針對性地打擊中國的半導體及其他策略性產業。這些措施並不能阻止中國廠商在綠能科技領域的主導地位。

事實上，過去五年來美中直接貿易持續萎縮。2023年大陸出口額之中只有15%是直接銷往美國，是20多年來數低；去年美國出口品中只有7%是銷往中國，之前大約是10%左右。

雙方的貿易許多都是經由其他國家進行，因此美國政府很難對中國產品課徵關稅；例如許多從越南或泰國出口到美國的產品中，便含有中國製造的零組件。如果美國封殺這些產品，又將破壞美國與這些國家的關係。

至於中國的太陽能板，大部分都是透過東南亞國家對美出口。電動車的情況也差不多；今年2月起大陸電動車已經被美國課徵27.5%的關稅。至於電池，可能影響較大，因為過去幾年大陸電池廠商已成為全球的領導者，而美國電池廠商難以滿足電動車電池的需求。

太陽能 拜登 美國大選 關稅 電動車

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