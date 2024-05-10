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要怪Fed！更多美國人向親友借錢 幸有App貸款簡捷明快

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
借助於貸款平台和應用程式（App），與親友之間的借貸交易可以變得既簡便又不難為情。美聯社
借助於貸款平台和應用程式（App），與親友之間的借貸交易可以變得既簡便又不難為情。美聯社

消金服務公司Bankrate的調查顯示，自2022年3月聯準會Fed）展開一連串升息以來，美國人向銀行申辦貸款或金融產品約有半數遭到拒絕。許多人迫不得已轉向親朋好友借錢，以往這種事難以啟齒，但現在借助於貸款平台和應用程式（App），與親友之間的借貸交易可以變得既簡便又不難為情。

貸款平台與App的優點

道瓊社報導，諸如Namma、Pigeon和Zirtue這類貸款平台和App，從2020年迄今撮合的貸款總金額已超過1億美元，附帶實用工具，並協助做一些報稅記帳。這三家公司回報的債務違約率都很低，理財顧問認為歸功於親密關係長期培養的互信與負責。

這類貸款App與服務平台有一些優點，包括把親友間的口頭借貸協議轉化為白紙黑字的合約，還可記錄還款情況與條件，並協助依循國稅局的指引，例如訂定固定償款時間表。此外，家人之間也能明確訂定、協商出借貸條件，像是貸款期限、利率和還款進度。有些服務，例如Namma，會建議遵照各州法令訂定的貸款上限。

三家人氣服務各有特色

這三家服務中，Namma處理的貸款金額較高，平均而言每筆約1.6萬至1.7萬美元。借貸雙方支付3.99美元的月費，即可透過Namma立下貸款合約，並使用該平台提供的附加功能，例如還款提醒和交易記錄。2020年創立以來，這個網站已撮合總計逾480萬美元的貸款。實際轉帳由用戶自行安排使用外部支付服務，例如Venmo。

Zirtue這款行動貸款App專攻小額貸款，平均每筆400美元，通常安排六個月還清。該公司向貸方收取相當於貸款金額3%至5%的交易費，由借方按議定的償款時程償付。若手機和水電費需要向親友借錢周轉，也可用這款App安排貸款。

Pigeon服務大致瞄準同儕之間的借貸，例如跟表哥或同事借錢。此App讓用戶以客製化條件訂定數位貸款協議，內含貸款金額、利率（如果收利息的話）以及償款時間表。用戶每月會收到4.99美元或7.99美元的帳單，看是否使用額外輔助工具而定。

理財顧問的建議

這類App的業務蒸蒸日上，但理財顧問建議，借錢給親友當然能免則免，畢竟有一大潛在風險：有借無還。Hilltop財富顧問公司霍斯泰勒說：「借錢給別人，有如把你們的關係當貸款抵押品，風險高而且可能導致反目成仇。」

若萬不得已非借不可，理財顧問建議，把這筆錢視為「餽贈」--即使對方沒償還也承擔得起。

Fed 債務 利息 理財 美國 聯準會

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