連母親節也受氣候變遷影響！東非水患影響出口 歐洲花價漲15%

東非豪雨成災，重創花卉出口大國肯亞的生產，導致該國出口至荷蘭的花朵減少近一成，推升母親節前的花價。

彭博資訊報導，荷蘭皇家花卉拍賣市場（Royal FloraHolland）表示，肯亞供給的鮮切花（cut flowers）減少7%~10%。發言人范斯奇表示，整體而言，今年母親節前拍賣會的供應量年減9%，導致價格攀漲15％。主要是非洲的供給遭受衝擊，肯亞情況尤為嚴重。

范斯奇指出，荷蘭皇家花卉拍賣市場去年交易的105億朵鮮花中，將近三分之一由非洲的肯亞和衣索匹亞供給。肯亞是荷蘭鮮切花的主要供給國之一，每年出口至荷蘭拍賣會的數量，約為15億支。這些花卉之後會運往英國等其他歐洲國家。

聖嬰現象導致東非3~5月雨季的降雨暴增，光是肯亞就有260人，因水患洪流和泥石流喪命。暴雨也重創花朵溫室，阻礙交通。

鮮切花是肯亞僅次於匯款的第二大外匯來源，去年出口收入達735億先令（5.6億美元）。母親節是肯亞花卉銷售第二高的旺季，僅次於情人節。