300員工集體請假！印度廉航取消逾百架航班 火速開除30人

印度廉價航空公司「印度快運航空」（Air India Express）旗下員工為抗議公司人事政策，在8日上班前最後一刻突然有近300名員工集體請病假，導致逾百架次航班取消，逾1.5萬名旅客受影響，對此資方也強硬回擊，火速解雇30名機組員。

NDTV報導，自7日以來，印度快運航空機組人員短缺已導致100多架次航班取消，逾1.5萬名乘客受影響。印度快運航空為印度航空的子公司，每周約營運2500多個航班，為45個國內和國際機場提供服務。

印度快運航空發言人發布聲明指出，9日有283個航班運作，他們已調動所有資源，其母公司印度航空亦會就20條航線提供支援，並指將繼續與機組員合作，也對部分員工採取適當措施，因為他們的行為帶給許多乘客嚴重不便。

根據公司聲明，首批30名機組人員，是以「未即時回報工作與懈怠態度」為由被開除，指責他們的行為不僅破壞公共利益，更為公司帶來難堪又嚴重的名譽及金錢損失。

這次爆發大規模請病假的行動，疑似是機組員不滿新入主的塔塔集團（Tata Group）管理方式，以及相關福利制度被削減才會引發。

據了解，公司管理層已對集體休假的員工下最後通牒，要求9日下午4點前返回工作崗位，否則將面臨懲處。