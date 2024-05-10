核融合發展可能慢一步 日本急了！加快腳步拚6月立法支持

日本打算加速發展核融合（nuclear fusion）技術，追趕上其他國家對測試此一潔淨能源所設定的目標時程。

日本現有戰略規劃2050年左右實現核融合發電，進行測試的時間則不明朗。美國和中國大陸的目標是在2030年代測試發電，英國考慮2040年。核融合反應被認為是安全的，除非持續添加燃料，否則反應會停止，因此沒有失控和熔毀的顧慮，也不會產生放射性衰變期長的核廢料。

根據日經報導，東京希望今年6月能在經濟財政管理與改革基本方針裡訂定新法，支持開發核融合技術並展開測試。

核融合發電技術成真，將改變日本核能政策。日本大多數的傳統核電廠（通過核裂變反應產生能量）都已停止營運，沒有重新啟動的時間表。

許多專家並不看好核融合商業化幾年內就能成真，商業化後的成本也可能高於再生能源和傳統核能。核融合恐需使用新的精密材料製造大型設備。

目前，世上最大的核融合技術商業化研究項目是國際熱核實驗反應堆（ITER），有日本、美國和歐盟在內共35個國家或地區參與。各國開發不同的設備，最終組裝在法國進行。由於零部件和其他因素，預計開始營運的時間會比原定的2025年遲上好幾年。