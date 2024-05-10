搭檔蒙格逝世後 93歲巴菲特現身股東年會…波克夏下一步如何走？

波克夏．海瑟威在5月4日舉辦股東年會，這也是巴菲特在老搭檔蒙格 （Charlie Munger）去世後，第一次舉辦大會，過程中巴菲特談到關於AI和未來接班人的看法，強調即使沒有他，公司仍會運作良好。

「我不僅希望你們明年還可以來，也希望我明年還能再參加，」波克夏公司董事長巴菲特（Warren Buffett）說。

波克夏一年一度的股東大會在5月4日舉行，這也是首次在巴菲特老搭檔蒙格 （Charlie Munger）去世後，第一次舉辦大會。

除了巴菲特本人，非保險業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）和保險業務董事長賈恩（Ajit Jain）也親自出席，在超過五小時的會議中，回答股東們的提問。

非保險業務副董事長阿貝爾（圖）和保險業務董事長賈恩也出席波克夏股東會。截取自CNBC Television波克夏股東會直播畫面

AI快速發展，巴菲特：詐騙未來將橫行

針對快速發展的AI，巴菲特直言：「AI詐騙未來會持續成長。」

前陣子，有不肖人士偽造了一段巴菲特的影片，不論是臉或聲音，都非常相像，這讓巴菲特感嘆，自己也親身經歷了AI的弊端，「我可以想像，這段影片將我的錢騙到國外。」

他說，不肖份子會利用這項技術，對社會造成更大的傷害。

「作為一個對AI一無所知的人，它有巨大的好處和危害，我只是不知道結果會如何。」

大減蘋果持股，公司盈利下滑

波克夏也在年會上宣布，由於其投資的紙面價值暴跌，以及減少蘋果公司的持股，公司獲利大幅下降，從一年前的355億美元，下滑到127億美元。

不過，這一切都沒有影響到人們的興致。

這次股東大會仍吸引大批的觀眾入場，第一次參加的投資者，都希望能在高齡93歲的巴菲特還健在時，來到這裡。

「這裡可說是全世界學習投資最好的機會！」特地從印度來到美國的製作人班薩利 （Akshay Bhansali）向《美聯社》指出：「可以跟股神學習相當幸運。」

蒙格首度缺席，巴菲特：他是公司的建築師

「他就是波克夏的建築師，」巴菲特這麼形容蒙格。圖取自遠見，天下文化提供

為了紀念已去世的蒙格，年會開始時播放一段影片，裡面強調他的一些名言，包括「如果人們不經常犯錯，我們就不會這麼富有」。

「他就是波克夏的建築師，」巴菲特這麼形容蒙格：「他直到生命最後一刻，仍對世界充滿好奇心，就像他的偶像富蘭克林（Ben Franklin）一樣。」

在這對巴菲特和蒙格的共同努力下，波克夏從一家瀕臨倒閉的紡織廠，變成一家由各種利益集團組成的大型企業集團，其中包括Geico等保險公司、BNSF鐵路公司和幾家大型公營事業。

蒙格經常把波克夏成功的關鍵總結為：「始終努力做到不愚蠢，而不是努力做到非常聰明。」他和巴菲特也以堅持做自己熟悉的業務而聞名。

後巴菲特時代，波克夏下一步怎麼走？

巴菲特先前宣布，非保險業務副董事長阿貝爾將是波克夏下一任執行長，並負責監督公司營運業務和任何收購活動。

巴菲特說，總體而言，波克夏讓所有非保險公司向阿貝爾報告，而保險公司則向保險業務董事長賈恩報告，「即使我發生什麼事，還是會運作得很好。」

根據《路透》報導，現年61歲的副董事長阿貝爾，在波克夏已工作了25 年，投資者和分析師都希望，他能保持這家市值8650億美元企業集團的一貫作風，也就是長期投資公司，不向股東派發股息。

儘管巴菲特沒有表現出退位的跡象，但在蒙格於去年過世後，波克夏的下一步再次成為討論焦點。

阿貝爾在股東大會上說：「波克夏是一家非常特殊的公司，但正是這種文化讓它變得特殊，這點不會改變。」

巴菲特也一再向股東們保證，波克夏仍舊運作良好，「在做決策上，阿貝爾和我的想法都很類似。」

連波克夏的奧爾森（Ronald Olson）也有同感，他說：「阿貝爾了解波克夏的文化，他會尊重這種文化。」

最後，巴菲特說，他已經很少接到來自經理的電話，幾乎都交由阿貝爾去處理，「雖然我不知道他怎麼處理，但我可以告訴你，我們找對人了。」

(本文出自 2024.05.09《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)