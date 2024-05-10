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美國駐港總領事呼籲香港 確保網路自由開放

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國香港總領事梅儒瑞（Gregory May）今天指出，香港如果想繼續維持主要經濟中心的地位，就應該確保維護網路自由。

法新社報導，香港上訴法院昨天裁決禁播香港民主運動的代表歌曲「願榮光歸香港」後，這個1997年自英國回歸中國的城市要求線上平台撤下這首歌。

梅儒瑞在戰略暨國際研究中心（Center for Strategicand International Studies）於華府主持的線上活動中說：「香港當局已陷入試圖審查某些網路內容的滑坡效應，這引出了一個問題：這件事要怎樣才會結束？」

梅儒瑞表示，開放的網路是香港相對中國的主要優勢，中國對網路的嚴格管制「讓外國企業日子相當難過」。

梅儒瑞說：「我真的認為如果香港當局提供更強有力、更明確的保證，讓網路基本上維持自由開放，企業和個人將非常感謝。」

他指出：「我相信香港希望繼續成為一個極具競爭力的地方和環境。但我認為他們可以更明確地說明他們在這個領域的計畫是什麼。」

香港當局2019年打壓支持民主抗議活動迄今，美國已撤銷香港特殊貿易地位，並制裁當地官員。

梅儒瑞指出，華府最感憂慮的是香港警方對在美的批評人士擴大「跨國鎮壓」。

不過他表示，美國願意對改善情形做出回應。「如果我們見到轉變，我們非常願意盡其所能，努力與香港建立更好的基礎和更好的關係。」

網路 美國 香港

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