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要讓Google挫咧等？OpenAI傳下周一宣布AI搜尋引擎產品

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透引述兩位知情人士報導，OpenAI計劃下周一（13日）宣布由AI驅動的搜尋引擎產品。美聯社
路透引述兩位知情人士報導，OpenAI計劃下周一（13日）宣布由AI驅動的搜尋引擎產品。美聯社

路透引述兩位知情人士報導，OpenAI計劃下周一（13日）宣布由AI驅動的搜尋引擎產品，挑戰Google的網路搜尋霸主地位。

路透報導說，公布的時間點是先前未揭露過的新消息，儘管宣布的日期可能生變。彭博資訊和科技資訊網站The Information先前都曾報導過，微軟資助的OpenAI正在打造一款搜尋引擎產品，可能與Alphabet的Google和知名AI搜尋新創公司Perplexity競爭。

OpenAI拒絕對此發表評論。

若是OpenAI確實選定下周一宣布AI搜尋引擎產品，屆時將會是Google I/O開發者大會登場的前一天。Google預期將在下周二展開的活動上宣布一系列AI相關產品。

根據彭博先前的報導，OpenAI的搜索引擎是其旗艦產品ChatGPT的延伸，使ChatGPT能夠直接從網上抓取直接的資訊，並且包含引用的資訊。 ChatGPT是OpenAI的聊天機器人產品，使用該公司先進的AI模型，針對文字提示提問產生類似人類般的回應訊息。

產業觀察人士長期來形容ChatGPT是個從網路上擷取資訊的替代工具，不過，ChatGPT的侷限在於難以從網路上提供精確且即時最新的資訊。OpenAI稍早為付費訂戶提供ChatGPT與微軟搜尋引擎Bing整合的產品。另一方面， Google則已為自家的同名搜尋引擎宣布了生成式AI功能。

至於AI搜尋新創公司Perplexity估值達10億美元，是由OpenAI的前研究人員創立，透過提供AI原生搜索界面，在搜索結果中顯示引用的資訊結果，包括圖片和文字。根據這家新創公司1月發表的貼文，它的每月活躍用戶數已達1,000萬。

截至目前為止，OpenAI的ChatGPT產品在2022年底推出後，是迄今最快達成每月1億活躍用戶數的應用程式。然而，根據分析業者Similarweb的數據， ChatGPT網頁的全世界造訪流量在過去一年有如「雲霄飛車」般起伏，現在才回到2023年5月時的高峰，而且要擴大其用戶基數顯然面臨壓力。

根據張貼在OpenAI網頁上的支援中心貼文，名為「ChatGPT plugins」、稍早目標用來把最新資訊和真實世界資訊帶入ChatGPT的嘗試已經在4月停止。

ChatGPT OpenAI 搜尋引擎

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