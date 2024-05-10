快訊

影／出入開豪車！新北警逮「美魔女藥頭」住處搜出大量毒品、贓款百萬

川普若重返白宮 美前國安顧問：美國將保衛日本台灣

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

不是app！微軟要設行動遊戲網路商店 與蘋果和Google競爭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，與蘋果和Google競爭。路透
微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，與蘋果和Google競爭。路透

微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，提供蘋果（Apploe）和Google應用程式商店及其收費政策的替代選擇。

Xbox總裁Sarah Bond周四在彭博技術峰會上宣布，該網路商店將推微軟自己的遊戲，例如《糖果傳奇》（Candy Crush Saga），隨後再向其他發行商開放，因為不是應用程式，「所有設備、所有國家都能進店，無論如何都不受封閉生態系統商店政策的影響」。 

Bond說：「微軟看到了創建『真正跨設備』商店的機會，你的身分、你的遊戲庫、你的獎勵都能帶著走，不會被鎖在單一生態系統裡。」微軟的用意是促進橫跨遊戲機、電腦和行動設備的遊戲，大型跨平台遊戲《我的世界》（Minecraft）可能會成為這家網路商店的早期成員。

蘋果和Google的應用程式商店目前主導市場，收取大約30%的銷售費用。微軟遊戲部門主管Phil Spencer去年底透露，正與合作夥伴洽談推出Xbox的app商店。

今年生效的歐盟《數位市場法案》允許科技公司開設直接面對消費者的網路商店，避免蘋果和Google的費用。5月初，一些TikTok用戶聲稱看到TikTok網路商店的連結，可在那裡以折扣價購買TikTok金幣。

微軟落後競爭對手，沒有及早跨進價值900億美元的行動遊戲市場。在完成了以690億美元收購擁有《糖果傳奇》和《決勝時刻》的動視暴雪後，該公司Xbox部門準備要大展拳腳。

Google TikTok Xbox 微軟 糖果 網路 蘋果

延伸閱讀

拜登抨擊川普掃到鴻海 選舉造勢批評威州投資案跳票

老園丁耕讀筆記／生成式AI浪潮的變與不變

拜登譏川普富士康案是騙局 威州同地將建微軟數據中心

蘋果自研晶片 AI軍備競賽中尋求優勢

相關新聞

不是app！微軟要設行動遊戲網路商店 與蘋果和Google競爭

微軟（Microsoft）計劃7月推出自己的行動遊戲網路商店，提供蘋果（Apploe）和Google應用程式商店及其收費...

金價勁揚逾1%美降息押注升溫 油價小漲反映中國需求上揚

國際油價周四（9日）小幅走高，因中國大陸和美國的數據顯示世界最大兩個原油消費國的需求可能攀升；金價走高，此前公布的美國首...

美股三大指數收紅！道瓊連七漲 就業市場走軟推升降息押注

美股三大指數周四（9日）收漲，其中道瓊工業指數上漲超過330點，連續第七個交易日上漲，標普500指數突破5,200點，是...

台積電ADR小幅下跌…費半收黑 日月光跌1.7%

台股ADR周四（9 日）漲跌互見，台積電ADR小幅下跌，收盤跌0.56%至每股142.79美元，換算並折合台幣後為每股9...

谷歌前CEO施密特說他考慮過向字節跳動收購TikTok

【彭博】-- 曾擔任谷歌執行長的施密特表示，他曾考慮過從字節跳動收購TikTok，但現在已放棄這個想法。美國一項新的聯邦法律要求TikTok的中國大陸母公司必須在一年內賣掉這個熱門短視頻應用程式

習近平時隔5年再訪歐 能緩和中歐貿易爭端兼固樁目的？

中國大陸國家主席習近平2019年抵達義大利進行國是訪問時受到盛大歡迎，5年後習近平再訪歐洲，卻有著截然不同的氣氛，整個歐洲大陸對中國的看法已發生巨大變化。 鑑於中國大陸在跨大西洋議題上的突出地位，北京打算以貿易和市場開放為主要誘因，希望削弱歐美關係，並希望歐盟能夠制衡美國對中國的「敵意」。另一方面，歐洲在未來對中戰略方面，並沒有真正團結起來…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。