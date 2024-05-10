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金價勁揚逾1%美降息押注升溫 油價小漲反映中國需求上揚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周四（9日）小幅走高，因中國大陸和美國的數據顯示世界最大兩個原油消費國的需求可能攀升；金價走高，此前公布的美國首次申請失業救濟金人數顯示勞動力市場降溫，提高了降息押注。

油價小幅收漲

布蘭特原油7月期貨上漲0.30美元，漲幅0.4%，結算價報每桶83.88美元；西德州原油（WTI）6月期貨上漲0.27美元，漲幅0.3%，結算價報79.26美元。

兩大指標合約都創4月30日以來的最高收盤價。

Price Futures Group分析師Phil Flynn在談到原油價格變化較小時表示：「油價交投陷於非常窄的區間。沒有太多的石油消息。來自中東的地緣政治消息退居幕後，而且形勢還不明朗。」

中國海關總署的數據顯示，4月原油進口總量為4,472萬噸，約合每日1,088萬桶。與2023年4月相對較低的每日1,040萬桶相比，增加了5.45%。

此外，另一項支撐原油技術反彈的因素是，美國能源資訊局（EIA）的報告顯示，上周美國原油庫存減少136萬桶。

City Index和Forex.com的分析師Fawad Razaqzada表示，WTI油價「下一個關鍵阻力位在80至81美元之間」。

金價上漲超過1% 因美國就業數據疲軟導致降息押注升溫

現貨金價9日收盤勁揚1.62%，至每英兩2,346.33美元；6月交割的美國黃金期貨上漲0.63%，至每英兩2,336.80美元。

美元指數下滑0.33%至105.20。

美國勞工部周四公布的數據顯示，在截至5月4日的一周，首次申請失業金人數增加了2.2萬人，經季節性因素調整後為23.1萬人，而路透調查的經濟學家原先預期最近一周申請失業救濟金的人數為21.5萬人。

在就業報告公布後，美元走貶，使得黃金對其他貨幣持有者而言價格降低。

High Ridge Futures另類投資和交易主管David Meger說：「我們看到的是聯準會降息或降息可能發生的時間預期所帶來的持續影響。」這項因素支撐了黃金和白銀等市場。

在交易員權衡美國貨幣政策前景和中東緊張局勢之際，金價過去幾周一直在區間內窄幅波動；儘管金價已從4月中旬創下的紀錄高位回落，但今年以來仍上漲了約12%。投資人也在關注中東局勢的發展，戰爭的進一步升級可能增強黃金作為避險資產的吸引力。

現貨白銀漲2.8%，報每英兩28.10美元；現貨白金漲約1.1%，報每英兩982.55美元。現貨鈀金報每英兩968.00美元，上漲1.7%。

油價 美國 金價

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