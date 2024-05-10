台積電ADR小幅下跌…費半收黑 日月光跌1.7%

中國大陸國家主席習近平2019年抵達義大利進行國是訪問時受到盛大歡迎，5年後習近平再訪歐洲，卻有著截然不同的氣氛，整個歐洲大陸對中國的看法已發生巨大變化。 鑑於中國大陸在跨大西洋議題上的突出地位，北京打算以貿易和市場開放為主要誘因，希望削弱歐美關係，並希望歐盟能夠制衡美國對中國的「敵意」。另一方面，歐洲在未來對中戰略方面，並沒有真正團結起來…

2024-05-10 06:00