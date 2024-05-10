台積電ADR小幅下跌…費半收黑 日月光跌1.7%
台股ADR周四（9 日）漲跌互見，台積電ADR小幅下跌，收盤跌0.56%至每股142.79美元，換算並折合台幣後為每股926.51元，較台北交易股票溢價率為16.40%。日月光ADR下跌1.7%。
美股道瓊工業指數9日收盤上漲331.37點，漲幅0.85%，至39,387.76點；標普500指數漲26.41點，漲幅0.51%，至5,214.08點；那斯達克指數上漲43.51點，漲幅0.27%，至16,346.27點。
費城半導體指數9日收盤下跌0.64%至4,759.77點。
晶片設計公司安謀（ARM）收盤下跌2.3%，該公司公布的全年營收預測低於預期。其更大的競爭對手輝達（Nvidia）跌1.8%。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 16.43 -1.72 148.00 12.45
中華電 CHT 125.98 +0.05 126.00 -0.02
台積電 TSM 926.51 -0.56 796.00 16.440
聯電 UMC 51.52 -0.75 51.90 -0.73
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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