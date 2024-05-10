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電動車市恐掀整併潮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

電動車需求減緩引發價格戰，連業界巨人特斯拉也苦於應付，對新加入市場者更是生死存亡之戰。分析師預料，電動車市將迎來一波整併潮。

去年底以來，電動車銷售成長減速，早期買家該買的都買了。主流消費者則裹足不前，對售價、充電站等基礎設施和二手車迅速折價的顧慮未曾稍減。

特斯拉領頭降價後，業者大打價格戰刺激買氣，利潤同遭壓縮。特斯拉調整後獲利年比數據一連三季走下坡，第2季料將再降。

分析師指出，特斯拉、寶馬（BMW）、賓士和保時捷這些財力雄厚的大車廠有能力打價格戰，對小型對手構成日益加劇的生存威脅，後果將是汽車製造商破產事件開始增加。

彭博分析師表示，全美經銷商處的電動車庫存日積月累，二手車價格自去年初以來崩跌32%，在在顯示小型電動車業者面臨艱鉅挑戰，其中可能又以Fisker、Lucid、Rivian和Aston Martin、Lagonda的處境最危險。

Fisker已暫停生產，並表示可能聲請破產，奧地利部門本周已啟動破產清算程序。其他失敗的前例還包括：美國俄亥俄州的Lordstown、Arrival的英國事業，以及電動巴士製造商Proterra。

Zacks投資管理公司基金經理人穆貝里預料，在整併潮席捲電動車產業前，主攻低價市場、利潤微薄的業者，可能不堪利率走高和需求萎縮夾擊。

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