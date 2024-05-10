特斯拉人力緊縮 還沒完

近來頻頻遭遇逆風的電動車龍頭特斯拉（Tesla），傳出擴大裁員，且縮編範圍延伸到新人招聘也遭凍結，官網上北美地區的招聘啟事，傳出幾乎全遭刪除，只留下三個。在此同時，中國大陸的裁員行動據傳也持續擴大進行。

另外，美國檢方正在調查特斯拉在自動駕駛功能方面，是否有誤導投資人和消費者之嫌，而構成證券欺詐或電信欺詐。

財經媒體Business Insider報導，特斯拉自官網刪除的3,400多個職缺，多位於美國加州、德州和內華達州。僅剩的三個職缺，屬於德州和加州兩地社區大學的七至16周「製造開發計畫」，提供申請者「轉為正職製造專員的機會」；位於內華達州的職缺，則是四至六周的實習計畫。特斯拉上周也取消今年的暑期實習計畫。

但Quartz報導，在LinkedIn上，特斯拉仍開出326個職缺，多數位於中國大陸，少數在歐洲，另外至少有一個在多明尼加共和國。但只有一個「製造開發計畫」的職缺位於美國。

在此同時，彭博資訊報導，據知情人士透露，特斯拉在中國的裁員行動正在擴大。最新行動將影響上海工廠的數個部門，包含顧客服務、工程生產線和物流團隊，目前尚不清楚有多少人將受影響。上海廠負責特斯拉全球半數以上產量。

特斯拉4月時曾宣布，要在全球裁員10%，4月16日已開啟首輪行動，若以截至去年底總員工數有14萬人來計算，等於要砍掉將近14,000人，但據彭博資訊報導，內部人士推算可能有逾2萬人被要求離開。

特斯拉今年第1季財報，幾乎所有數據都不如預期。此外，公司不僅召回近4,000輛Cybertruck，中國電動車同業近期也掀起價格戰。據彭博資訊估算，今年首季特斯拉在中國的市占率已由去年同期的10.5%縮減至約7.5%。

另外，路透引述知情人士說法報導，美國檢方正調查特斯拉在電動車自動駕駛功能方面是否有誤導投資人和消費者之嫌。據了解，這次檢方調查的重點在於，特斯拉是否在輔助駕駛系統方面誤導消費者，從而構成涉及州際通信欺騙的電信欺詐行為。其中兩名知情人士說，檢察官也在調查特斯拉是否存在欺騙投資人的證券欺詐行為。