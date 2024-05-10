美晶片產能拚八年增兩倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國半導體協會（SIA）預測，美國的晶片製造能力將在未來幾年三級跳，有助減輕對東亞地區過度依賴的風險，而韓媒指出，台灣的產能市占率則恐被南韓超越，落入全球第三。

據SIA與波士頓顧問公司8日發布的報告，美國晶片製造產能預料將在2032年前增長203%，這將使美國在全球晶片產能中的占比數十年來首見提升，從目前的10%提高到2032年的14%。

這須歸功於美國2022年的晶片和科學法案等政府資助計畫。該報告指出，若是沒有這些計畫，美國的產能市占率預料將下滑至8%。

此外，這份報告也預估，台灣的晶片產能將在2032年前增長97%、南韓增長129%、歐洲124%、日本86%、中國大陸86%，以及其他地區62%。這將使台灣整體晶片產能的全球市占率，從目前的18%下滑為17%，南韓則從17%提升至19%，超越台灣，進步到第二名；大陸雖仍是全球第一，但市占率將從24%下滑至21%。日本、歐洲和其他地區則預計分別占15%、9%和5%。

南韓 市占率 美國

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