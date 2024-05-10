安謀財測失溫 潑了AI冷水

英國晶片設計公司安謀（Arm）的本年度財測失色，9日早盤股價應聲重挫約6%，投資人甚至擔心，這是否代表人工智慧（AI）熱潮已經放緩。

安謀在美股8日盤後公布財報，預估截至2025年3月底的本年度，營收將介於38億至41億美元，每股獲利1.45至1.65美元。分析師先前預測，全年營收可望成長26%到40.1億美元，每股盈餘可達1.53美元。安謀堪稱AI支出榮景最大受益者之一。

至於在截至3月底的上季（年度第4季），安謀營收和獲利表現雙雙優於預期，營收成長47%到9.28億美元，比自家財測8.5億至9億美元要好，推動上年度營收首見突破30億美元大關，剔除部分項目後的每股盈餘36美分，相較下，分析師預估上季營收是8.8億美元、每股盈餘30美分。但股價在紐約9日早盤仍跳水大跌。

三個月前，樂觀的財測曾推動其股價飆升，讓這家半導體矽智財（IP）大廠成了華爾街的AI寵兒。截至8日收盤，該股今年迄今上漲了41%。

安謀的晶片設計和授權標準，是大多數智慧手機的關鍵技術。在執行長哈斯（Rene Haas）的領導下，安謀試圖在資料中心硬體領域建構更大的影響力，該公司正向亞馬遜旗下AWS在內的公司提供更完整的技術藍圖。

哈斯受訪時表示，安謀仍「對長期成長非常有信心。我們正逐步實現幾年前制定的許多戰略」。他指出，隨著OpenAI的ChatGPT和Meta的Llama等AI軟體模型「愈來愈大， 更有智慧，他們對更高能效的運算要求只能透過安謀實現」。

財務長柴爾德（Jason Child）在與分析師舉行的電話會議上表示，安謀相信2026和2027年度的營收成長率至少可達20%。

截至6月底的本季，銷售預計將達8.75億至9.25億美元。分析師的平均預期是8.68億美元。剔除部分項目後，每股盈餘32至36美分。華爾街預估31美分。

上季營收大增近50%，主要是V9晶片設計的專利授權費激增，上季授權費收入增加37%到5.14億美元；基於V9技術的晶片現在貢獻安謀授權整體收入達五分之一，比率高於前一季的15%。