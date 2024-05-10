供應鏈重組 印度東協冒出頭

【編譯陳律安／綜合外電】最新調查顯示，在美、中關係惡化之際，全球企業的領袖日益將印度和東南亞視為供應鏈的替代選項，在未來十年這兩大地區的重要性有望超越德國、日本等製造大國。

日經新聞報導，這份調查由瀚亞投資委託會計事務所PwC編製，在去年12月至今年1月訪問了北美、歐洲、及亞洲企業的150名高階主管，結果顯示，在未來十年內，印度有望成為第三重要的供應鏈環節，名次前進一位，而東南亞地區也從第六名上升至第五名。

相較下，德國、日本則分別下降到第四名與第六名，名次皆下滑一位。調查指出：「電子製造業再平衡的最大受益者是東南亞，印度則受惠於電子製造、製藥和醫療器材產業的發展。」

不過調查也顯示，這些企業高層在未來幾年並不打算與美國和中國大陸脫鉤。在美、中貿易衝突加劇，大陸景氣也降溫之際，從中國大陸這個亞洲最大市場「脫險」的討論不斷，但受訪者說，這兩大強權仍至關緊要，近期內未有加強聚焦美、中，或降低其重要性的計畫。

根據這份調查，美、中關係降溫，已是供應鏈再平衡的驅動力之一，「然而，我們的全球調查指出，企業領導人仍認為，大陸將在全球供應鏈扮演重要角色。」

為強化韌性並降低對單一市場的依賴，企業正找尋替代的供應鏈選項，東協十國與印度將蒙受其惠。調查顯示，47%的企業領袖說，強化供應鏈韌性為重要優先事項，75%認為，供應鏈再平衡的成本，低於不再平衡可能帶來的潛在獲利風險。

受訪者預估，若供應鏈未能再平衡，未來十年內19%~24%的獲利恐面臨風險，視產業而定。此外，29%的受訪者表示，再平衡將提供從降低成本獲益的機會。

PwC新加坡合夥人瑟卡表示：「商界領袖顯然優先考慮重新平衡供應鏈、並強化自家企業對抗外部壓力的韌性。關鍵市場可藉此吸引投資、擴大參與全球價值鏈，這帶來大量的成長機會。」