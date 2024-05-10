英國降息 市場押6月行動

英格蘭銀行（英國央行，BOE）貨幣政策委員會9日以七比二的票數，決定將利率維持在5.25%不變，但央行副總裁藍斯登（Dave Ramsden）加入降息陣營，使贊成降息1碼的委員人數增加到兩人；央行並下修未來通膨預估，顯示央行又朝向降息邁出了一步，市場預期最快將於6月降息。

央行已連六次會議維持利率不變，經濟學者原先預期這次投票仍將是八比一，但結果比預期更偏向「鴿派」。總裁貝利表示，通膨消息令人振奮；「在降息之前，我們必須看到更多證據顯示通膨將維持低檔。我對情況朝正確方向移動感到樂觀」。

主張降息的兩位委員表示，現在必須降息，因為貨幣政策的時間滯後效應正在衝擊經濟，且通膨降幅可能超過央行預估。

央行在會後聲明中增加了一小段內容，表示「委員會將考慮即將公布的數據，以及這些數據如何使我們評估通膨風險的持久性正在下降。以此為基礎，委員會將繼續審視銀行利率將維持在目前的水位多久」。這些數據指的是在6月20日政策會議之前將公布的4、5兩個月就業及通膨報告。

央行預料，4月通膨率將減緩到2%的目標，主因能源價格下跌。但由於工資升幅仍強，且服務類通膨仍對2%目標構成威脅，因此央行仍維持審慎立場。英國薪資升幅及服務業通膨率都還在6%左右，高於美國及歐元區。

投資人一直在評估央行是否可能於6月進行2020年至今首次降息。在投票結果公布之前，市場還充分預期央行將於8月及11月各降息1碼，2025年將降更多。

而央行傳達的訊息是，投資人的預期太過保守，因為央行將未來兩年及三年的預估通膨率下修到1.9%及1.6%，低於2月時預估的2.3%及1.9%。

同日，馬來西亞央行也按兵不動，將隔夜政策利率維持在3%的新冠疫情後高點不變，符合接受彭博調查的所有24位經濟學家預期。大馬央行上一次調整利率是在一年前，當時將基準利率上調了1碼。路透訪調的經濟學家中，多數預測大馬央行至少到2026年前都不會有任何行動。馬元已從2月時的26年低點回升，但今年來仍貶值3%。

巴西央行則在前一日宣布，基準的Selic利率調降1碼至10.5%，這已是連續第七次降息，但這次調降幅度僅有之前的一半，且是2023年8月開始降息至今首次有決策官員提出「異見」。