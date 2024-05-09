美股早盤平盤拉鋸！初領失業金數據提高降息希望 但企業財報慘兮兮

美股9日早盤在平盤附近上下拉鋸，最新的失業數據略為提高投資人對美國聯準會（Fed）今年稍晚降息的希望，但這股信心又被一連串令人失望的財報打擊。

道瓊工業指數9日早盤下跌51點，或0.1%，為七日來首見下滑；標普500指數和那斯達克綜合指數則分別小漲0.1%和0.2%；費城半導體指數跌0.5%；台積電ADR跌1%。

美國勞工部9日表示，截至4日為止的上周初領失業救濟金人數為23.1萬人，高於市場預測的21.2萬人，並達到去年8月來最高，這顯示美國勞動市場正在逐步降溫，帶動了美債殖利率下跌，並提高了對Fed官員可能會在今年某個時點降息的預期。

不過，新公布的一系列企業財報卻未符合市場預期。晶片設計公司安謀（Arm）的今年度財測也不如市場預期，早盤股價大跌逾5%。Airbnb雖然上季財報優於市場預期，但本季財測不佳，早盤大跌逾6%。華納兄弟探索公司表示，上季每股虧損40美分，規模大於市場預期的虧損24美分，營收也少於市場預期，該公司9日早盤下跌2%。