投資人關注降息前景 亞股跌多漲少
在華爾街股市不溫不火的表現帶動下，投資人今天難以維持近來反彈漲勢，亞股今天跌多漲少，但前一天歐股創新高的表現，凸顯市場樂觀預期央行即將降息。
英國央行英格蘭銀行召開決策會議前夕，市場期盼英國央行透露貨幣政策將於今夏開始正常化的訊息，倫敦股市昨天再創新高。
瑞典央行昨天決議8年來首度降息，並表示還會陸續降息。
瑞典央行繼瑞士央行降息近2個月後也跟進調降利率。瑞士央行是全球央行自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦和俄烏戰爭引發通膨，祭出一連串緊縮貨幣政策以來，首個宣布降息的西方主要央行。
目前市場人士普遍預測聯準會明年1月前將降息2次，相較於年初預估的6次。
多名聯準會官員也設法緩和市場預期心理，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，利率可能需要維持在20年高點一段時間，俾以讓物價降至可控制的範圍。
Nationwide Funds Group投資研究主管赫基特（MarkHackett）說：「聯準會延後降息的時間表，過去的歷史紀錄顯示，聯準會延後時間長短通常和股市報酬表現有關聯。這應該可以讓投資人有理由保持樂觀。」
日股基準日經指數今天收跌0.3%，來到38073.98點。
港股恆生指數收漲1.2%，來到18537.81點。
上海綜合股價指數收漲0.8%，來到3154.32點。
至於其他亞股，雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉和台北股市都收跌。新加坡股市則微幅收高。
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