到底有多慘？特斯拉傳在中國擴大裁員 又凍結北美招聘

全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）官網上北美地區招聘啟事，傳出8日幾乎全遭刪除，只留下三個。在此同時，中國大陸的裁員行動據傳也持續擴大進行。

財經媒體Business Insider報導，特斯拉自官網刪除的3,400多個職缺，大多位於美國加州、德州和內華達州。僅剩的三個職缺，屬於德州和加州兩地社區大學的七至16周「製造開發計畫」，提供申請者「轉為正職製造專員的機會」；位於內華達州的職缺，則是四至六周的實習計畫。特斯拉上周也取消今年的暑期實習計畫。

但Quartz報導，在LinkedIn上，特斯拉仍開出326個職缺，多數位於中國大陸，少數在歐洲，另外至少有一個在多明尼加共和國。但只有一個「製造開發計畫」的職缺位於美國。

在此同時，彭博資訊報導，據知情人士透露，特斯拉在中國的裁員行動正在擴大。最新行動將影響上海工廠的數個部門，包含顧客服務、工程生產線和物流團隊，目前尚不清楚有多少人將受影響。上海廠負責特斯拉全球半數以上產量。

雖然上月底馬斯克訪中後，特斯拉輔助駕駛系統原則上已獲官方許可進入，預計將可提振營收，但顯然仍未能阻止這波裁員。

特斯拉4月時曾宣布，要在全球裁員10%，4月16日已開啟首輪行動，若以截至去年底總員工數有14萬人來計算，等於要砍掉將近14,000人，但據彭博資訊報導，內部人士推算可能有逾2萬人被要求離開。如今看來在裁員之外，特斯拉更開始凍結招聘新人。

特斯拉今年第1季財報，幾乎所有數據都不如預期。此外，公司不僅召回近4,000輛Cybertruck，中國電動車同業近期也掀起價格戰，挑戰特斯拉的霸主地位。據彭博資訊估算，今年首季特斯拉在中國的市占率已由去年同期的10.5%縮減至約7.5%。