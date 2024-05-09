美股岌岌可危？德銀策略師：5個理由可樂觀看後市

美國股市歷經淒慘的4月，標普500指數5月來已彈升，投資人此刻面臨困難的抉擇：採信「5月賣股走人」的華爾街俗諺，或押注於美股還會繼續漲。

德意志銀行總經策略師師艾倫舉出五個理由，認為可繼續看多美股後市：

一、聯準會（Fed）唱鴿調：Fed主席鮑爾在上周決策會後已表明，下一步不考慮升息。後來出爐的數據顯示，美國經濟成長正溫和減速，重新燃起降息在望的希望。

二、油價回跌：能源價格下跌有助於壓低通膨，是另一個可能讓Fed安心降利率的因素。

三、全球經濟數據趨向好轉：美國就業市場景氣此刻貌似「金髮女孩」（不冷不熱恰到好處），歐洲看來也一掃連續數季停滯的陰霾。就連近來經濟顯得疲態百出的中國大陸，也傳來第1季國內生產毛額（GDP）年比成長5.3%、優於預期的好消息。

四、經濟持續展現不畏利率走高的韌性：往常利率急升幾乎總是導致衰退，但Fed啟動升息循環兩年多來，除了發生矽谷銀行（SVB）等幾家區域性銀行倒閉事件外，負面衝擊竟少得出人意料之外。

五、經濟數據瑕不掩瑜：這波景氣周期穿插了幾段經濟數據惡化的時期，但衰退一直未發生。例如，2023年初領失業救濟人數升高，2024年4月ISM服務業和製造業指數雙雙跌破50顯示景氣萎縮，美債殖利率曲線更長期閃爍衰退訊號，從2022年7月至今一直呈現「倒掛」。然而，這些數據固然令人憂心，卻不足以壓倒推升美股的眾多利多因素。

不獨艾倫樂觀看待美股後市。美銀（BofA）本周預期，美企盈餘表現普遍亮麗，可望支撐美股持續上漲。瑞銀集團（UBS）4月底也指出，隨著通膨緩緩下滑，美股漲勢可望乘勝追擊。