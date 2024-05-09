對抗的代價太沉重 立陶宛2022年對大陸出口重摔78%

準總統賴清德即將就任前傳出，立陶宛正爭取連任的總統瑙塞達聲稱，為穩定與中國大陸的關係，「駐立陶宛台灣代表處」應比照國際慣例改用「台北」。從經濟角度來看，或許不難理解瑙塞達這項表態。在立陶宛於2021年轉向支持台灣後，立陶宛對中國大陸的出口就連續兩年衰退，2022年更大跌78.3%，對立陶宛經濟帶來不小的衝擊。

彭博指出，波羅的海三小國之一立陶宛本月中將進行總統大選，7日開始提前投票。瑙塞達日前接受當地通訊社LRT（立陶宛國家廣播電視台）訪問時稱，雖然立陶宛「原則上」歡迎台灣設立這樣的貿易性質代表處，但為讓對中國大陸關係穩定，他認為台灣代表處應比照國際慣例改名，在名稱上改用「台北」，而非台灣。

瑙塞達稱，此項調整可作為立陶宛欲與中國大陸實現正常外交關係的訊號，但他補充說所有流程都必須與各方溝通，「並得到台灣與中國的同意」。

事實上，瑙塞達過去就敦促立陶宛政府「更正」我駐處名稱。早在2022年1月，他也曾稱立陶宛外交部允許台灣以「台灣」名義開設代表處是個「錯誤」。

大陸與立陶宛自1991年建交後，雙邊關係基本一直處於「相對平穩」的狀態。2021年3月立陶宛同意台灣開設駐立陶宛台灣代表處後，雙邊關係才急轉直下。

北京於同年8月召回駐立大使，而立方則應要求於9月召回駐北京大使，兩國外交事務由臨時代辦署理。2021年11月因我駐立陶宛代表處以「台灣」為名揭牌成立，中立兩國外交關係降為「代辦級」至今。

在立陶宛與中國大陸關係惡化前，根據大陸商務部的資料，立陶宛曾是中國在波羅的海三國中最大的貿易夥伴，中國則是立陶宛在亞洲最大的貿易夥伴，農業是兩國合作的最重要領域之一。

尤其自2017年起，兩國先後簽署立陶宛向大陸出口凍牛肉、青貯飼料、水產品及小麥等農產品的議定書後，雙邊關係開始進入「黃金時期」。2015年至2019年，兩國貿易額從13.51億美元增至21.35億美元，五年增幅達82%。

根據大陸海關總署的數據，按人民幣計價，2020年立陶宛對大陸出口仍成長11.9%。但兩國交惡後，在北京採取諸多限制措施下，2021年立陶宛對大陸出口衰退16.8%，2022年更大跌78.3%。

值得注意的是，去年立陶宛對中國大陸的出口又大幅成長56.1%。立陶宛外長藍斯柏吉斯去年11月曾表示，北京已結束對立的貿易抵制措施。

但北京對此卻顯得相對低調。大陸外交部發言人汪文斌當時僅回應稱，「中方一貫按照世貿組織的規則行事，也將根據相關的規則處理問題」。他並再次敦促立陶宛「糾正錯誤，回到一個中國的正確軌道上來」。

去年11月30日，大陸商務部新聞發言人束玨婷在回答相關提問時也表示，立陶宛在涉台問題上的錯誤行徑，嚴重影響了中立兩國企業開展互利合作的信心。束玨婷當時公開呼籲立陶宛，「及早糾正錯誤」，為兩國經貿合作創造有利條件。