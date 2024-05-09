全球最富城市中國5市上榜 北京第10

財富調查公司新世界財富（New World Wealth）網站7日發布「2024全球最富有城市報告」，中國共有5個城市上榜，其中北京位列第10。

該調查以一個城市常住人口中有多少百萬富翁（100萬美元以上）為標準，在榜上50個城市中，前3名分別為美國紐約的34萬9500人、美國加州灣區的30萬5700人、日本東京的29萬8300人。

前10名的亞洲城市還有新加坡的24萬4800人，排第4；香港的14萬400人，排第9；北京也進入前10名，以12萬5600人排第10。

報告共有5個中國城市上榜，除北京之外，上海以12萬3400人排名11，深圳以5萬300人排名27，杭州以3萬1600人排名36，廣州以2萬4500人排名46。

值得注意的是，報告特別點出深圳百萬富翁在2013年至2023年成長140%，是全球富人成長最快的城市，且有科技巨頭比亞迪、華為、騰訊等企業總部，前景看好，按照目前成長率，預估在2040年會躋身前10名。

中華民國首都台北市也上榜，以3萬200人排名39。

報告特別提到北京有大量的「億萬富翁」，在北京資產超過10億美元的有42人，上海也有39人，以億萬富翁計算分別排名第4、第5，僅次於美國灣區、紐約和洛杉磯。