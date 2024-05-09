快訊

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

別亂吃！印度19歲男吃路邊攤沙威瑪 「4天送3次急診」仍身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度19歲少年日前吃了路邊攤沙威瑪，結果疑似食物中毒身亡。圖為沙威瑪示意圖。路透
印度19歲少年日前吃了路邊攤沙威瑪，結果疑似食物中毒身亡。圖為沙威瑪示意圖。路透

印度一名19歲少年日前在孟買特隆貝區（Trombay area）路邊攤買了沙威瑪來吃，結果沒多久就出現胃痛和嘔吐等症狀，送醫治療後返家仍感不適，再度返院治療結果突然身亡。販售沙威瑪的兩名小販已遭逮捕。

印度時報等報導，孟買警方表示，19歲少年柏克瑟（Prathamesh Bhokse）3日下午和叔叔賽沙迪（Syed）一起在孟買東部郊區特隆貝路邊攤買了雞肉沙威瑪，結果吃完隔天竟出現嚴重胃痛和嘔吐等症狀，家人緊急將他送到附近市立醫院治療。

治療完返家後，柏克瑟再次感到身體不適，家人5日將他送往另一間醫院治療，治療後醫生再次讓他回家，然而6日他健康狀況又惡化送醫，並於治療期間死亡。

警方目前已逮捕販售沙威瑪的兩名小販坎布爾（Anand Kamble）與謝赫（Ahmed Sheikh），並對他們提出多項罪名，全案正在調查中。

印度 孟買 家人

延伸閱讀

台灣旅客赴泰國免簽證延長6個月 旅客一次最多可停留30天

AI衝擊印度大選 執政黨控深偽抹黑 反對黨6人被捕

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

馬斯克推遲印度行後突訪中國 印媒不滿喊「震驚」

相關新聞

別亂吃！印度19歲男吃路邊攤沙威瑪 「4天送3次急診」仍身亡

印度一名19歲少年日前在孟買特隆貝區（Trombay area）路邊攤買了沙威瑪來吃，結果沒多久就出現胃痛和嘔吐等症狀，...

美國考慮是否提升越南為市場經濟 商務部公聽會陷激辯

美國商務部周三就是否將越南提升為市場經濟國家舉行公聽會，形成正反雙方的激辯，美國總統拜登有意藉此拉攏越南為戰略盟友，卻和...

衛報：假購物網站詐歐美80萬人個資 源頭在中國

數據顯示，一個假冒設計師品牌的龐大網絡從歐美80萬名民眾那裡騙取錢財和包括信用卡資料等敏感個資，而這個網絡的幕後主使明顯...

好市多4月銷售繼續穩健成長 電商業績續創兩位數增幅

好市多（Costco）4月繼續繳出堅實的業績，儘管營收成長趨緩，但電子商務同店銷售還是見到兩位數成長。

巴不得投資Nvidia的報酬率加倍？單一股票ETF崛起 但風險也加倍

買了今年來已飆漲近90%的輝達（Nvidia）股票後，還嫌賺得不夠快？華爾街日報報導，一些有「強心臟」不畏風險加大的投資...

路透：美檢方正評估特斯拉自駕系統陳述 是否構成欺詐

路透根據未具名的三位知情人士報導，美國檢方正在調查特斯拉（Tesla）在電動車自動駕駛功能方面，是否有誤導投資人和消費者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。