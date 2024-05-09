別亂吃！印度19歲男吃路邊攤沙威瑪 「4天送3次急診」仍身亡
印度一名19歲少年日前在孟買特隆貝區（Trombay area）路邊攤買了沙威瑪來吃，結果沒多久就出現胃痛和嘔吐等症狀，送醫治療後返家仍感不適，再度返院治療結果突然身亡。販售沙威瑪的兩名小販已遭逮捕。
印度時報等報導，孟買警方表示，19歲少年柏克瑟（Prathamesh Bhokse）3日下午和叔叔賽沙迪（Syed）一起在孟買東部郊區特隆貝路邊攤買了雞肉沙威瑪，結果吃完隔天竟出現嚴重胃痛和嘔吐等症狀，家人緊急將他送到附近市立醫院治療。
治療完返家後，柏克瑟再次感到身體不適，家人5日將他送往另一間醫院治療，治療後醫生再次讓他回家，然而6日他健康狀況又惡化送醫，並於治療期間死亡。
警方目前已逮捕販售沙威瑪的兩名小販坎布爾（Anand Kamble）與謝赫（Ahmed Sheikh），並對他們提出多項罪名，全案正在調查中。
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