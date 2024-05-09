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美撤銷對中國部分出口許可 英特爾估銷售受打擊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）今天表示，美國撤銷向一個中國客戶供貨的部分出口許可證後，銷售量將受到衝擊。北京抱怨華府泛化國家安全概念，濫用出口管制措施。

英特爾在提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件中，沒有透露供貨許可證遭吊銷的中國客戶名稱，但路透社昨天報導美國已撤銷讓英特爾、高通（Qualcomm）等企業向受制裁的中國電信設備製造商華為供應晶片以用於筆記型電腦與手機的許可證。

華為4月推出首款人工智慧（AI）筆電MateBook XPro，採用英特爾新的Core Ultra 9處理器，惹怒美國共和黨籍國會議員。他們說這表示商務部已允許英特爾向華為出售晶片。

英特爾表示預計第2季營收將維持在125億到135億預測區間，但低於中點，今天下午股價應聲挫跌2.9%，來到29.80美元。今年迄今為止，英特爾股價已重挫近38%。

高通今天也表示，向華為供貨的其中一個出口許可證也遭撤銷。高通股價持平。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天在出席國會聽證會後向路透社表示，「華為是一個威脅」，並補充說此舉不代表政策出現改變。

雷蒙多說：「也許我們增加了對AI的關注。因此，當我們對AI功能有更多了解時，就是我們必須採取行動的時候。所以，舉例來說，如果我們之前核發許可證的一款晶片，現在發現具有AI功能，我們將撤銷許可證。」

中國外交部批評美國打壓對中國技術出口的每一項舉動，在聲明中表示反對這項舉措，並稱美國「泛化國家安全概念，濫用出口管制，針對特定中國企業一再採取「無理制裁打壓措施」。

北京 客戶 美國

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