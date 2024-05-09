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好市多4月銷售繼續穩健成長 電商業績續創兩位數增幅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
好市多（Costco）4月銷售仍然穩健成長。 美聯社
好市多（Costco）4月銷售仍然穩健成長。 美聯社

好市多（Costco）4月繼續繳出堅實的業績，儘管營收成長趨緩，但電子商務同店銷售還是見到兩位數成長。

好市多4月銷售淨額年增7.1%至198億美元，雖然比起3月的9.4%年增率低，但仍優於2月的6.9%。衡量開店一年以上門市據點銷售指標「同店銷售」，4月成長5.6%，亦較3月的7.7%減緩。好市多說，今年復活節假期在3月底，所以為4月的業績帶來負面影響。

好市多股價在周三（8日）盤後沒有太多變動，正常交易時段收跌1.02%報763.41美元。

4月全球顧客來店量成長4.6%，平均交易額增加1%；交易額的計算包括匯率與汽油價格波動。

網路商店4月銷售較去年同期成長14.6%，幫助支撐4月的整體銷售數字。

美國絕大多數的公司在2000年代或2010年代開始不再每月提供銷售統計，好市多是極少數仍逐月提供數據的零售商。不過好市多不提供財務指引，投資人因而仰賴每月的銷售數字來設定一年內的營運估計。

這個月底，好市多將發布財報，分析師預期公司調後的每股盈餘在3.70美元。

好市多 業績 財務

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