衛報：假購物網站詐歐美80萬人個資 源頭在中國

數據顯示，一個假冒設計師品牌的龐大網絡從歐美80萬名民眾那裡騙取錢財和包括信用卡資料等敏感個資，而這個網絡的幕後主使明顯位於中國福建省。

由英國「衛報」（The Guardian）、德國「時代週報」（Die Zeit）和法國「世界報」（Le Monde）聯合進行的國際調查給了難得的機會，讓人得以一瞥這個被英國特許貿易標準協會（Chartered Trading StandardsInstitute, CTSI）稱之為最大規模網路詐騙事件之一的機制，當中架設了7萬6000個網路釣魚網站。

記者和資訊科技專家檢視的大量數據顯示，這項詐騙行動有組織、技術純熟，且仍在進行中。

這個網絡的程式設計師以工業規模架設數以萬計假網路商店，提供迪奧（Dior）、耐吉（Nike）、Lacoste、雨果博斯（Hugo Boss）、凡賽斯（Versace）和普拉達（Prada）等許多大品牌的折扣商品。

這些釣魚網站以英文、德文、法文、西班牙文、瑞典文和義大利文等多種語言顯示，架設目的似乎是要引誘消費者交出錢財和敏感個資。

不過，這些網站實際上與上述品牌毫無關連，而在消費者談論個人經驗的多數案例中，他們最後什麼商品也沒收到。

目前為止，估計有80萬人已洩漏電子郵件信箱，他們幾乎都在歐洲和美國，當中有47萬6000人分享了簽帳卡和信用卡詳細資料，包括卡片背後的3位數安全碼。所有的人都向這個網絡交出了自己的姓名、電話號碼、電子郵件信箱和郵政地址。

英國特許貿易標準協會高階官員哈特（KatherineHart）形容，這是「我所見過規模數一數二大的網路假商店詐騙行動」。她還說：「這些人往往是情節嚴重且為組織犯罪集團的一環，他們正在收集數據，之後可能會用來對付他人，讓消費者更容易受到釣魚網絡攻擊。」

這個網絡似乎源於中國福建省。許多網際網路協定（IP）位址可以追溯回中國，部分位址位於福建的莆田市和福州市。

數據中發現的薪資文件顯示，有人被聘為開發人員和數據收集者，透過中國銀行獲得薪資。

調查還發現了3種聘僱合約範本，雇主列名為福州中慶網絡技術有限公司（Fuzhou Zhongqing NetworkTechnology Co Ltd.，音譯）。

這家公司在中國正式註冊，並獲發官方唯一識別碼，地址為福建省省會福州。目前還不清楚這間公司與釣魚網絡有何關連。

福州中慶公司目前正透過中國徵才網站招募開發人員和數據收集者。數據收集專員的月薪為人民幣4500到7000元（約新台幣2萬至3.1萬元）。這家公司被描述為「主要生產運動鞋、時裝、品牌包等系列的外貿公司」。

福州中慶公司並未回應記者的置評請求。