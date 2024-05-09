華府首屆AI EXPO大展 繁體中文對話引擎TAIDE成亮點

美國華府首屆AI EXPO大展於5月7日至8日舉行，除了科技大頭共襄盛舉外，白宮重量級官員更親自擔任論壇嘉賓。現場AI應用雲集，國科會支持開發的首個繁體中文對話引擎TAIDE成為台灣隊活動最大亮點。

駐美國代表處今天發布新聞稿介紹，AI EXPO由華府重要智庫「特別競爭研究計畫」 （SpecialCompetitive Studies Project，SCSP）舉辦，吸引臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）、谷歌（Google)及亞馬遜（Amazon）等全球科技巨擘參與。

代表處說，聯邦政府機構也展現美國全面發展AI的決心，商務部、國防部、國土安全部、國家科學基金會、能源部及國務院等都進駐展示推動AI各領域應用成果，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等擔任論壇嘉賓，並多次強調美國已將AI視為涉及未來社會及國家安全利益的最重要科技。

代表處表示，在代表處及國科會共同支持下，人工智慧卓越中心（Taiwan AICoE）參與首屆AI EXPO大展，並於今天舉辦「人工智慧卓越中心工作坊-生成式AI的挑戰及機會」（AICoE Workshop: TheChallenges and Opportunities of Generative AI）。

這個活動由Taiwan AICoE、台灣人工智慧學校（Taiwan AI Academy）及可信任人工智慧對話引擎計畫 （Trustworthy AI Dialogue Engine， TAIDE）參與，並邀請台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）作為合作夥伴，主題內容涵蓋過去幾年台灣產官學在推動AI創新應用、新式工具及技術開發及人才培育成果，其中以TAIDE為活動最大亮點。

代表處表示，TAIDE以元宇宙大型語言模型Llama為基礎，藉由台灣繁體中文內容進行訓練，以發展可信賴人工智慧對話引擎，並避免可能的資訊偏誤。TAIDE在中英轉譯、撰寫文章及重點摘要的綜合能力更甚目前全球知名公司Open AI開發的Chat GPT3.5，未來也將納入閩南語、客家語及原住民語等，協助推廣台灣多元文化價值。

兩天活動共有超過150家全球企業、政府單位及學研機構設立展位，並預計吸引餘萬人共襄盛舉，場面盛大。駐美代表俞大㵢今天也應主辦單位邀請參觀「國家競爭力AI博覽會」展覽，並為參展的台灣團隊打氣。