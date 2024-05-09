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巴不得投資Nvidia的報酬率加倍？單一股票ETF崛起 但風險也加倍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

買了今年來已飆漲近90%的輝達（Nvidia）股票後，還嫌賺得不夠快？華爾街日報報導，一些有「強心臟」不畏風險加大的投資人，轉進去年才獲美國證交會批准推出的單一股票ETF，這種產品使用衍生品合約來實現槓桿操作，盼能放大個股回報。

例如，目標是將Nvidia每日報酬率提高一倍的基金T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF，目前已上漲191%。市場上還有針對特斯拉和Coinbase Global等波動性較大個股的類似ETF，允許投資人對單一公司進行反向或槓桿押注。

這種ETF去年推出之初並不流行，但今年大受歡迎，資產在第1季增加了一倍多，達到71億美元。最大的單一股票ETF是GraniteShares公司的2倍多頭Nvidia基金，今年來資金流入超過10億美元，總資產規模近20億美元。

數據提供商VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth直言，這是一種投機性特別高的投資。

單一股票ETF無法像投資指數型基金一樣多元化，而且風險更大。

ETF 資產 風險

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