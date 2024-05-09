國際油價因庫存降低而上漲 美元續漲打壓基本金屬和金價
國際油價在官方數據公布美國原油庫存減少後走高。銅價在內基本金屬同步走低，聯準會（Fed）官員鷹派談話給市場的降息預期潑冷水，帶動美元走升，進而壓抑金價。以下是整理自彭博和路透的商品行情：
油價上漲
美國能源資訊署（EIA）數據顯示，原油庫存上周減少136萬桶。中東緊張局勢帶來的地緣政治溢價已消退，交易者注意力重新回到市場降溫上。
美元走強也不利油價，美元計價的大宗商品對許多投資人會更昂貴。
西德州中級原油（WTI）6月原油期貨上漲0.8%，結算價報每桶78.99美元；布蘭特原油7月期貨上漲0.5%，結算價報每桶83.58美元。
基本金屬全面走低
銅價與其他基本金屬全面走低，明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里等Fed官員談話都偏鷹，美元連續第三天上漲，其他風險資產走軟。
截至收盤，LME銅期貨下跌1.3%，報每公噸9,904美元； LME鋁期貨下跌0.8%，報2549美元/噸； LME鎳期貨下跌1.9%，報18885美元/噸。
黃金持穩
金價周三持穩，投資人等待美國數據為Fed可能降息提供線索，但美元小幅上揚限制了黃金的上漲空間。
現貨金價持平於每英兩2,312.61美元。6月交割的美國黃金期貨收低0.1%，報每英兩2,322.3美元。
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