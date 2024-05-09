快訊

快訊／涉網路簽賭！新北海山警分局6名員警遭檢調帶走調查

MLB／「看牙醫」騙走大谷6萬美元！水原一平認罪協議離奇內容曝光

內神通外鬼！大馬10億美元的金融汙點為何不敢追回？

國際油價因庫存降低而上漲 美元續漲打壓基本金屬和金價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價在官方數據公布美國原油庫存減少後走高。銅價在內基本金屬同步走低，聯準會（Fed）官員鷹派談話給市場的降息預期潑冷水，帶動美元走升，進而壓抑金價。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價上漲

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，原油庫存上周減少136萬桶。中東緊張局勢帶來的地緣政治溢價已消退，交易者注意力重新回到市場降溫上。

美元走強也不利油價，美元計價的大宗商品對許多投資人會更昂貴。

西德州中級原油（WTI）6月原油期貨上漲0.8%，結算價報每桶78.99美元；布蘭特原油7月期貨上漲0.5%，結算價報每桶83.58美元。

基本金屬全面走低

銅價與其他基本金屬全面走低，明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里等Fed官員談話都偏鷹，美元連續第三天上漲，其他風險資產走軟。

截至收盤，LME銅期貨下跌1.3%，報每公噸9,904美元； LME鋁期貨下跌0.8%，報2549美元/噸； LME鎳期貨下跌1.9%，報18885美元/噸。

黃金持穩

金價周三持穩，投資人等待美國數據為Fed可能降息提供線索，但美元小幅上揚限制了黃金的上漲空間。

現貨金價持平於每英兩2,312.61美元。6月交割的美國黃金期貨收低0.1%，報每英兩2,322.3美元。

美國 金價 黃金

延伸閱讀

大摩預測：Fed延至9月降息 全年將降息3碼

金價高漲新人結婚負擔重 職業媒人婆租借偽金飾受歡迎

油價小漲…以色列拒絕哈瑪斯接受的停火提議 金價上漲1%

大陸金價回落！周大生、中國黃金等品牌報價重回「5字頭」

相關新聞

Google前AI大將正以「AI天擇法」 企圖再掀產業變革

瓊斯受到物競天擇啟發，研發Sakana AI合併現有AI模型後，生成上百種模型，挑出最成功的模型，成為下一代的父母…

埃及漲最低工資抗通膨 企業主吃不消反憂更嚴重

埃及政府為對抗這兩年平均保持在30%以上的高通膨，上個月將私企勞工最低工資提高至6000埃鎊。現在私企業主抱怨連連，可能...

阿根廷Globant時髦辦公室拉高出勤率

軟體開發公司Globant位於布宜諾斯艾利斯市中心的時髦辦公室，有開放的空間設計、流線型辦公桌，窗外一覽無遺的河景對面就是烏拉圭。員工可以在此烤肉、打桌球...

豐田砸3億美元 支持新創研發

豐田汽車在旗下創投部門豐田創投（Toyota Ventures）投入3億美元資金，要支持草創階段的新創公司，從事氣候解決方案，以及研發碳捕捉、人工智慧（AI）、太空商業化等領域的技術...

純電動車轉型 遇上二手市場下跌的「成長之痛」

為應對脫碳化而向純電動汽車（EV）轉型的趨勢正在被踩下煞車。原因在於二手車和汽車租賃市場。由於轉售價值（Resale Value）急劇下降，企業和消費者避開純電動汽車的動向在全球範圍內擴大。在歐洲，消費者遲遲不願換成純電動汽車...

安謀財測失色 上季財報表現優預期也不管用 盤後股價跳水跌10%

英國晶片設計公司安謀（Arm）公布的本年度財測失色，，盤後股價應聲重挫約10%至95.85美元，投資人擔心科技業的AI支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。