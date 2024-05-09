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拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」！美防長證實上周停運一批彈藥

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登8日警告以色列若揮軍拉法，美國將停止運送部分武器。法新社
美國總統拜登8日警告以色列若揮軍拉法，美國將停止運送部分武器。法新社

加薩戰事未停歇，美國總統拜登8日警告以色列，若以色列在加薩南部城市拉法發動大規模地面行動，美國將停止運送部分武器。稍早，美國國防部長奧斯汀出席參議院聽證會時證實，美國上周暫停運送一批彈藥給以色列。

拜登接受CNN獨家採訪時表示，如果以軍進入拉法，將不會提供以往用來處理拉法和其他城市的武器來處理這個問題。稱美國並未將拉法目前局勢定調為地面行動，以軍僅待在邊界，稱已向以色列總理內唐亞胡和戰時內閣明確表示，若真的進入拉法，將不會得到美方支持。

上述言論是拜登對拉法可能遭受地面入侵最強烈的警告，也是他首次表態美國可以停止向以色列運送武器。

美國國防部長奧斯汀8日出席參議院聽證會時證實，由於關注以軍計畫進攻拉法市，美國在上周暫停運送一批彈藥去以色列，包括1800枚900公斤炸彈，以及1700枚重225公斤的炸彈。

奧斯汀重申美國對以色列安全及有權自衛的承諾，但強調希望見到以色列採取措施，保護加薩平民，以及進行更精準的軍事行動。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，不相信美國會停止向以色列供應武器，但稱華府暫停部分武器運送的決定「令人相當失望且沮喪」。

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