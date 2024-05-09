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台積電ADR上漲居費半之冠 溢價拉大為16%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三上漲1.8%，收在143.60美元，較台北交易溢價16%。費城半導體指數小漲0.1%，台積電ADR是當天漲幅最大的成分股。

道瓊工業指數周三連續六個交易日上漲，五周以來首度收在39,000點之上，隨著財報季即將落幕，投資人信心搖擺於企業業績和聯準會（Fed）貨幣政策之間。道瓊工業指數上漲172.13點，漲幅0.4%，收在39,056.39點；標普500指數微跌0.03點，報5,187.67點；那斯達克綜合指數下跌29.80點，跌幅0.18%，收在16,302.76點，連續二日下跌。

蘋果公司（Apple）7日發表搭載於新款 iPad、由台積電代工的「超強AI用晶片」M4，彭博行業研究（BI）看好台積電在未來 12 個月內加速新製程技術的應用。

摩根士丹利另外發布產業研究報告，認為安謀（Arm）架構處理器打造的AI PC產業成長動能明確，將台積電（2330）目標股價調高8%至928元。

台灣加權股價指數周二上漲46.98點，收在21,700.51點。台積電漲0.3%，收在802元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.13 +0.48 150.50 12.38

中華電 CHT 125.74 +0.62 126.50 -0.60

台積電 TSM 930.53 +1.76 802.00 16.03

聯電 UMC 51.84 +0.63 51.90 -0.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

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