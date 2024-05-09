道瓊工業指數連六漲 大型科技股受殖利率上揚所打壓

道瓊工業指數周三連續六個交易日上漲，五周以來首度收在39,000點之上，隨著財報季即將落幕，投資人信心搖擺於企業業績和聯準會（Fed）貨幣政策之間。

道瓊工業指數上漲172.13點，漲幅0.4%，收在39,056.39點；標普500指數微跌0.03點，報5,187.67點；那斯達克綜合指數下跌29.80點，跌幅0.18%，收在16,302.76點，連續二日下跌。

美國10年期公債殖利率周三走高，收在 4.491%。美債殖利率上揚打擊了市場的信心，對利率敏感的大型科技股如輝達（Nvidia）、亞馬遜和Alphabet下跌0.2%至1.1%不等。

費城半導體指數上漲0.1%，台積電ADR上漲1.8%，成為費半漲勢最大的成分股。蘋果公司（Apple）7日發表搭載於新款 iPad的「超強AI用晶片」M4，彭博行業研究（BI）看好在未來 12 個月內加速新製程技術的應用。

外資摩根士丹利另外發布產業研究報告，認為安謀（Arm）架構處理器打造的AI PC產業成長動能明確，將台積電（2330）目標股價調高8%至928元。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯周三表示，美國經濟需要降溫，這是通膨回歸目標的一個途徑。她還說，她對當前的貨幣政策設定將讓經濟放緩有信心。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli寫道，標普500指數在5,200點阻力附近「停留不動」，並「等待下一輪重要的變數」，關注下周公布的4月份通膨數據。

投資人周三消化了Uber、Shopify 和 Reddit 等公司的最新財報。第1季財報季接近尾聲，根據FactSet對實際業績和分析師預測的綜合分析，標普500指數成分股公

司的獲利成長5.3%。這將是 2022 年第2季以來的最高成長率。

Shopify大跌19%，此前這家在線零售服務公司預計本季銷售額成長放緩。英特爾下跌 2.2%，該公司表示，由於晶片業向華為銷售晶片受到新的限制，該公司本季營收將低於原先預期。

Lyft大漲7.1%，該公司上季營收成長，虧損收窄。與此同時，競爭對手Uber暴跌5.7%，因上季意外虧損。社交媒體公司 Reddit 第1季營收增加，虧損擴大，股價攀升 4%。

除個別企業的財報外，沒有太多能推動股指走勢的消息。

特斯拉（Tesla）下跌1.7%，路透報導，美國檢方正在審查該公司在電動車自動駕駛功能方面誤導投資人和消費者的行為是否構成證券詐欺或電信詐欺。

Tripadvisor暴跌28.7%，創下有史以來最大單日跌幅，這家線上旅行社排除目前出售的可能性，並公布意外出現單季虧損。