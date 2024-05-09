大摩預測：Fed延至9月降息 全年將降息3碼

摩根士丹利（大摩）對@@@美國聯準會@@@（Fed）首次降息時間的預測，已由7月延後至9月，但仍預計全年將降息3碼。而根據Fed官員的最新說法，聯準會可能在較長一段時間內維持利率不變，暗示今年可能不會降息。

大摩經濟學家在7日發表的報告中稱，鑒於最近幾個月通膨缺乏進展，「聯準會需要更長的時間才能獲得邁出第一步的信心」。

同日，明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，聯準會可能會在「較長一段時間內」將利率維持在當前水準，直到官員們確信通膨正在朝著目標水平邁進。他表示，最近的通膨數據，令人懷疑貨幣政策是否具有足夠的限制性，能使物價升速充分回落至聯準會2%目標，「最有可能的情境是我們在較長時間內維持現有利率水準不變」。但他也說，如果通膨開始回落，或勞動力市場明顯走弱，那麼可能會促使我們調低利率。」

他甚至補充道，「或者如果我們最終確信通膨已根深柢固，或停滯在目前3%的水準，我們便需要進一步升息，那麼必要時我們也會這樣做」。