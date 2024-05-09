傳美國考慮推動監管 防止中國取得先進AI模型

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

消息人士說，拜登政府準備開闢新戰線，以保護美國人工智慧（AI）免受中國侵害，初步計劃在最先進的AI模型，例如ChatGPT等AI系統的核心軟體周圍設置護欄。

路透社報導，3名熟悉內情人士說，美國商務部正在考慮推動新的監管措施，以限制專有或封閉原始碼AI模型出口，這些模型的軟體和訓練資料都是保密的。

美國考量祭出的任何行動都將是補充過去兩年採取的一系列措施，這些措施用來阻止向中國出口先進的AI晶片，以減緩北京為軍事目的開發尖端技術的速度。即便如此，監管機構也很難跟上行業快速發展的步伐。

美國商務部拒絕評論。中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

美國AI巨擘如微軟（Microsoft）支持的OpenAI、Alphabet旗下的Google DeepMind及其競爭對手Anthropic已開發出一些強大的封閉原始碼AI模型，但目前無法阻止這些公司將模型出售給世界上其他人。

這些模型可挖掘大量文字和圖像來總結訊息並產出內容。政府和民間研究人員擔心，美國的對手可能會利用這些模型，來發動侵略性網路攻擊，甚至製造強大的生物武器。

消息人士說，為了對AI模型擬定出口管制，美國可能運用去年10月發布的AI行政命令當中的一道門檻

這道門檻是以訓練模型所需的計算能力作為基礎，當AI計算能力達到一定水準時，開發人員必須報告其AI模型開發計畫，並向商務部提供測試結果。

根據2名美國官員和另1名了解討論情況的消息人士，那道計算能力門檻可能成為確定哪些AI模型受到出口限制的基礎。由於細節尚未公開，消息人士拒絕透露姓名。

追蹤AI趨勢的研究機構EpochAI則表示，如果使用這個機制，很可能只會限制到尚未發布的模型出口，因為目前還沒有任何模型被認為達到門檻，不過，谷歌的Gemini Ultra被認為已經接近這個門檻。

消息人士強調，商務部距離敲定規則提案還很遙遠。但商務部考慮採取這樣的措施，顯示出就算對AI科技實施有力監管將面臨嚴峻挑戰，美國政府為了阻撓北京的AI野心，仍試圖堵住缺口。

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