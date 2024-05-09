美加大施壓華為 英特爾、高通出口許可證遭撤銷

知情人士表示，美國拜登政府原准許英特爾、高通兩家晶片廠向中國大陸華為出口半導體，但目前出口許可證已撤銷，顯示美國加大向華為施壓力道。美國商務部此舉，將影響華為筆記型電腦及行動電話晶片供貨。

金融時報報導，美商務部證實已撤銷一些華為出口許可，但並未說明哪些美國公司受此影響。

商務部發言人表示，該部不斷評估晶片出口管制，以妥善保護國家安全及對外政策利益，考量情勢變動，有時會撤銷出口許可證。

知情人士表示，商務部已知會受影響公司，但未提供細節。華府對美國科技銷售給華為已設下嚴格限制，但共和黨國會議員敦促拜登總統要更嚴厲打擊華為，國安官員表示，華為幫助北京遂行全球網路間諜；但華為否認。

「燈塔全球戰略」顧問公司專家梅根．哈里斯表示，這項行動下手很重，顯示美國政府認真處理來自中方科技的國安威脅。半導體業界及外國盟友本在觀望，想了解拜登政府是否會鬆動其立場，商務部此舉明白表示不會那麼做，可以預期接下來不管由哪黨執政，都會沿續此一路線。

美國雖然自二○二二年前便實施廣泛出口管制，但仍對華為研發先進晶片能力有所警惕。商務部長雷蒙多去年訪問中國，華為同時發布Mate 60 Pro智慧手機，手機的先進晶片令專家驚奇。

針對美國政府撤銷出口華為晶片許可，大陸商務部八日晚間回應稱，美方作為嚴重違背「不尋求與華脫鉤」、「不阻礙中國發展」承諾，中方將堅定維護中國企業的正當權益。

大陸商務部發布新聞稿說，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施。美方限制純民用消費晶片產品對華出口，是典型經濟脅迫做法，違背世貿組織規則，也損害美國企業利益，中方對此堅決反對。