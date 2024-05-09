印尼、南韓 外匯存底大減

強勢美元壓境下，印尼盾和韓元雙雙貶至多年低點，兩國當局拋匯阻貶，致使外匯存底大幅減少。印尼外匯存底上月出現近一年來的最大減幅，南韓單月減幅更寫19個月來之最。

印尼央行8日聲明指出，4月外匯存底減少42億美元至1,362億美元，為近一年來最大減幅，主因印尼央行進場干預匯率。印尼外匯存底已連四個月下滑，驟減逾100億美元。然而，印尼央行強調，外匯存底總額仍比國際標準高出一倍，足以支付六個月的進口額。

美國降息預期從年初高點降溫，加上中東衝突加劇，導致亞幣重貶。印尼盾是新興亞幣中，受創最重的貨幣之一，上月幣值貶至四年低點。儘管印尼盾兌美元本月升值逾1%，但仍低於16,000的重要心理關卡，8日報16,083印尼盾兌1美元。

另一方面，南韓央行7日數據顯示，4月外匯存底減少59.9億美元，為2022年9月來的最大單月減幅。截至4月底，南韓外匯存底總額降至4,132.6億美元。

南韓央行說，外匯存底之所以減少，主因是採取了市場穩定措施，以及金融機構外匯存款減少和非美元資產換算價值下降。