西門子旗下 歌美颯裁員

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

西門子能源（Siemens Energy）8日宣布，旗下風電事業歌美颯（Gamesa）將裁員並減產，希望該部門在連續四年虧損後能轉虧為盈，進而實現兩位數的回報率。西門子能源同日股價聞訊應聲大漲10%。

西門子能源表示，未來主要將專注於歐洲和美國市場的在岸風電事業。先前高成本讓風電業無利可圖。歌美颯新一代的風機出現嚴重的技術問題，拖累西門子能源原本獲利甚豐的電網和燃氣部門。

西門子能源並未具體說明裁員人數，而歌美颯目前僱用約2.6萬人。

歌美颯也將更換執行長，這已是2017年以來第四度換將。目前負責西門子能源資訊科技、採購和創新部門的菲利浦將取代埃克霍爾特（Jochen Eickholt），後者將於7月卸任。

西門子能源也公布上季獲利，符合分析師的預期，並調高業績展望。該公司如今預測，今年可比營收成長率最高達到12%，高於原先預測的7%。稅前自由現金流達10億歐元（11億美元），優於預期。

另據歐洲能源智庫Ember的最新數據，在太陽能和風電的帶動下，去年再生能源在全球電力中的占比首次超過30%。 

再生能源 成長率

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