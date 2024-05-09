FTX受害者可獲全額賠償

根據一份7日晚間提交給法院的重整計畫，破產的加密貨幣交易所FTX幾乎所有帳戶擁有人都將收到全額的現金賠償，而且金額還可能超過他們索賠的價值。

英國金融時報（FT）報導，FTX表示，已經湊到大約150億美元的資金，多數是來自賣掉FTX與其交易附屬公司Alameda Research先前的創投投資標的。

這筆錢的總金額足以讓全部受害的FTX用戶，完全拿回帳戶原有的金額：98%的債權人可以拿到索賠金額的118%，這些債權人的索賠額在5萬美元以下；剩餘的2%債權人則將拿到至少100%的索賠金額。

FTX是在2022年11月倒閉，留下交易客戶帳戶價值上百億美元的大漏洞。倒閉案震驚加密貨幣產業，而FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）因詐欺罪名被定罪，已被判25年徒刑。

彭博資訊指出，FTX超過200萬名的客戶將拿到全額賠償，甚至還能領到一些利息，是美國破產案件罕見的結果，因為在過往歷史中，這類破產案的債權人通常只會拿回幾毛錢。

雖然FTX的交易客戶將拿回全額賠償，但賠償的金額是基於FTX申請破產時的加密貨幣價格計算，當時比特幣價格不到2萬美元，如今價格則在6.3萬美元左右，代表這些客戶有可能錯失這一大段飆漲行情。

FTX現任執行長雷伊三世（John J. Ray III）在7日表示：「以任何一件破產案來看，這次簡直是個難以置信的結果。」他是在FTX倒閉後接掌這家公司。