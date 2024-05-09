FTX受害者可獲全額賠償

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

根據一份7日晚間提交給法院的重整計畫，破產的加密貨幣交易所FTX幾乎所有帳戶擁有人都將收到全額的現金賠償，而且金額還可能超過他們索賠的價值。

英國金融時報（FT）報導，FTX表示，已經湊到大約150億美元的資金，多數是來自賣掉FTX與其交易附屬公司Alameda Research先前的創投投資標的。

這筆錢的總金額足以讓全部受害的FTX用戶，完全拿回帳戶原有的金額：98%的債權人可以拿到索賠金額的118%，這些債權人的索賠額在5萬美元以下；剩餘的2%債權人則將拿到至少100%的索賠金額。

FTX是在2022年11月倒閉，留下交易客戶帳戶價值上百億美元的大漏洞。倒閉案震驚加密貨幣產業，而FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）因詐欺罪名被定罪，已被判25年徒刑。

彭博資訊指出，FTX超過200萬名的客戶將拿到全額賠償，甚至還能領到一些利息，是美國破產案件罕見的結果，因為在過往歷史中，這類破產案的債權人通常只會拿回幾毛錢。

雖然FTX的交易客戶將拿回全額賠償，但賠償的金額是基於FTX申請破產時的加密貨幣價格計算，當時比特幣價格不到2萬美元，如今價格則在6.3萬美元左右，代表這些客戶有可能錯失這一大段飆漲行情。

FTX現任執行長雷伊三世（John J. Ray III）在7日表示：「以任何一件破產案來看，這次簡直是個難以置信的結果。」他是在FTX倒閉後接掌這家公司。

FTX 客戶 破產

延伸閱讀

T1聯盟／海神季後賽主場首戰 高雄市長陳其邁開球

T1聯盟／因傷提前報銷 海神布銳克曼再奪助攻王感謝團隊

T1聯盟／年度數據獎項出爐 個人獎項全是洋將天下

T1聯盟／海神曝光季後賽主視覺 首輪主場移師鳳山體育館

相關新聞

美加大施壓華為 英特爾、高通出口許可證遭撤銷

知情人士表示，美國拜登政府原准許英特爾、高通兩家晶片廠向中國大陸華為出口半導體，但目前出口許可證已撤銷，顯示美國加大向華...

日圓貶不停 日銀可能採取貨幣政策行動

日本銀行（央行）總裁植田和男8日表示，如果日圓走勢對通膨產生重大影響，央行可能會採取貨幣政策行動。彭博資訊報導指出，日銀...

英國砸2.5億美元 蓋核燃料廠

英國政府8日宣布，將投資將近2億英鎊（約2.5億美元）興建歐洲首座高純度低濃縮鈾（HALEU）核燃料廠；HALEU是供應...

美國債務超過34兆美元 台灣名列第12！最大債主竟是這國

今年4月美國聯政府積欠的債務已超過34兆美元，債權人包括購買美國公債、證券的個人、企業及外國政府，但令人意外的是，美國自...

疫情概念股身價直落 市值蒸發1.5兆美元

疫情封城成為過去式，當時股價暴漲的前50大公司，如今風光不再，自2020年底以來，市值合計蒸發約1.5兆美元。

印尼、南韓 外匯存底大減

強勢美元壓境下，印尼盾和韓元雙雙貶至多年低點，兩國當局拋匯阻貶，致使外匯存底大幅減少。印尼外匯存底上月出現近一年來的最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。