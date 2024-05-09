韓便利商店 開賣小金條

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

南韓便利商店除了熱狗和飲料，還可以賣金條，而且在金價節節高升的情況下，銷售超級火爆。

CNBC報導，南韓最大連鎖便利商店CU與南韓造幣暨安全印刷公司（KOMSCO）4月起開始合作，聯手為顧客提供迷你金條，重量從0.1公克到1.87公克不等，它們的包裝還附上各種賀詞，甚至是個性化設計。至於定價，1.87公克的金條賣22.5萬韓元（165.76美元），0.5公克賣7.7萬韓元。

定價11.3萬韓元的1公克小金條，短短兩天的時間就被搶購一空。

根據CU旗下應用程式Pocket CU的數據，30多歲的人是最積極的購買族群，占總銷售量的41%以上。40多歲族群占35.2%，其次是50多歲的15.6%，20多歲也有6.8%。

另據世界黃金協會（WGC）近期的報告指出，南韓今年第1季對金條和金幣的需求，較去年同期大增27%到5噸，是兩年多來黃金購買量成長幅度最大的一季。

黃金銷售熱潮與金價屢創新高而韓元今年走貶有關。黃金現貨價今年來攀升逾12%，韓元兌美元貶值則超過5%，目前對美元匯價為1,358.7韓元。

南韓 金價 黃金

延伸閱讀

韓第一夫人收名牌包醜聞 檢方徹查 尹錫悅6字為妻辯護

日6大超商6400店 「2原因」不再24小時營業

南韓犬舍逾70隻猛犬出柙？政府證實「誤發」簡訊警報：僅2隻繁殖犬

金價高漲新人結婚負擔重 職業媒人婆租借偽金飾受歡迎

相關新聞

美加大施壓華為 英特爾、高通出口許可證遭撤銷

知情人士表示，美國拜登政府原准許英特爾、高通兩家晶片廠向中國大陸華為出口半導體，但目前出口許可證已撤銷，顯示美國加大向華...

日圓貶不停 日銀可能採取貨幣政策行動

日本銀行（央行）總裁植田和男8日表示，如果日圓走勢對通膨產生重大影響，央行可能會採取貨幣政策行動。彭博資訊報導指出，日銀...

英國砸2.5億美元 蓋核燃料廠

英國政府8日宣布，將投資將近2億英鎊（約2.5億美元）興建歐洲首座高純度低濃縮鈾（HALEU）核燃料廠；HALEU是供應...

美國債務超過34兆美元 台灣名列第12！最大債主竟是這國

今年4月美國聯政府積欠的債務已超過34兆美元，債權人包括購買美國公債、證券的個人、企業及外國政府，但令人意外的是，美國自...

疫情概念股身價直落 市值蒸發1.5兆美元

疫情封城成為過去式，當時股價暴漲的前50大公司，如今風光不再，自2020年底以來，市值合計蒸發約1.5兆美元。

印尼、南韓 外匯存底大減

強勢美元壓境下，印尼盾和韓元雙雙貶至多年低點，兩國當局拋匯阻貶，致使外匯存底大幅減少。印尼外匯存底上月出現近一年來的最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。