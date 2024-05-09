疫情概念股身價直落 市值蒸發1.5兆美元

疫情封城成為過去式，當時股價暴漲的前50大公司，如今風光不再，自2020年底以來，市值合計蒸發約1.5兆美元。

英國金融時報（FT）報導，根據標普全球公司的數據，2020年市值在100億美元以上、且該年度漲幅最多的前50家企業，大多是科技股。FT使用彭博數據估算，發現這50家疫情時期的大贏家，合併市值自2020年底來，驟降三分之一以上，相當於蒸發1.5兆美元。

視訊會議軟體公司Zoom是最大輸家之一。疫情期間的遠距工作潮，一度讓該公司在2020年股價暴漲765%，但2020年底至今股價下殺約80%，市值大減逾770億美元。

居家健身器材業者派樂騰（Peloton）是另一輸家，2020年底以來股價重摔97%以上，市值縮水約430億美元。派樂騰本月初宣布執行長麥卡錫下台，並要裁撤15%人力，以撙節開支。但7日傳出數家私募股權公司考慮收購派樂騰，激勵當日股價大漲15%。

防疫封鎖令曾帶動視訊會議和線上購物的急速發展，但隨著員工重返辦公室，加上高利率與高生活成本打擊電商需求，相關趨勢不如預期持久，重創疫情時期的寵兒。TS Lombard首席美國經濟學家布利茨（Steven Blitz）說，「有些公司或許以為疫情衝擊會永久持續，現在他們被打回原狀」。

以漲幅來說，2020年特斯拉的股價表現高居第一。該公司當年市值暴增787%，攀抵6,690億美元，但此後市值減少11.9%至5,890億美元。

蝦皮母公司冬海集團（Sea）在2020年的漲幅排第二，達446.1%。該公司電商、電玩、數位支付的三大核心業務，在疫情期間業績飆升，促使2020年市值從190億美元，衝上1,020億美元。

但此後成長趨緩的恐懼，使冬海市值從2020年底高點驟減63%。

在疫情期間受惠於網購支出大增的Shopify、京東、Chewy等電商業者，隨後股價也大幅下滑。

疫苗製造商是2020年的另一群贏家，包括莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）等。但疫苗需求難以預測，許多藥廠在疫情期間累積的漲幅消失殆盡，輝瑞已全數回吐2020、2021年的漲幅。

2020年的前50大企業中，至今只有七家市值持續上揚，分別是中國大陸車廠比亞迪、電池廠寧德時代、網路安全集團CrowdStrike、軟體公司The Trade Desk和Datadog、電信業者T-Mobile、拉美網路市集平台Mercado Libre。