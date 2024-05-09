電動車需求下滑、通膨居高不下 歐、亞汽車大廠獲利敲警鐘

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
電動車需求下滑、通膨居高不下，都令汽車產業深感頭痛。（美聯社）
電動車需求下滑、通膨居高不下，都令汽車產業深感頭痛。（美聯社）

受成本攀揚和電動車需求下滑衝擊，歐洲、亞洲的汽車大廠紛紛示警，今年的獲利前景將充滿挑戰。

賓士（Mercedes-Benz）8日宣布，由於電動車銷售不振，販售燃油車的時程將比預期更久。豐田汽車則仰賴油電混合車對抗減產問題，預估本年度的營業利益銳減20%。就連電動車銷量較佳的寶馬（BMW），也警告製造成本攀高等疑慮。

通膨居高不下、歐洲經濟成長疲軟、中國大陸延後復甦、加上當地的電動車市陷入價格戰，都令汽車產業深感頭痛。豐田財務長宮崎洋一說：「大陸的價格戰日益激烈，我們必須承受這種情況數年，再推出更多純電動車。」

豐田8日公布，去年度全集團營業利益大增96.4%，達到5.4兆日圓，淨利則達到4.9兆日圓（318億美元）。豐田也說，計劃買回多達1兆日圓的庫藏股。

然而，豐田子公司大發汽車爆發產品未經適當碰撞安全測試的醜聞，導致集團減產，預估止於明年3月的今年度營業利益可能銳減約20%至4.3兆日圓（290億美元）。豐田並預測今年度集團銷量為1,095萬輛，略低於上年度的1,100萬輛。

這家日本汽車大廠還宣布，計劃在今年度斥資2兆日圓（129億美元），強化供應鏈管理和未來移動技術，包含電動車和氫能技術。

另一方面，賓士執行長康林松（Ola Källenius）在年度股東大會上表示，朝電動車轉型的過程可能比預期還久，原本預計在2030年前產品全面電動化，如今已改變方針，若市場有需要，將在2030年代持續生產燃油車和油電車。

賓士延長販售燃油車，因EQS、EQE純電豪華轎車的銷售不如預期，康林松原本寄望這兩款產品能衝刺高階市場買氣，帶動獲利成長。賓士上季電動車出貨量下滑8%、利潤率急降至兩年多新低的9%，也低於長期均值。

BMW集團上季的營業利潤率降至8.8%，略低於市場預期，受累於製造成本增加影響其獲利能力，但仍維持全年財測不變。

隨著政府縮減慷慨的補助，降低昂貴電動車的吸引力，全球多數車廠正感受電動車買氣下滑的苦痛。充電基礎設施的缺口，也讓潛在買家裹足不前。

德國馬牌（Continental）財務長薇拉（Katja Garcia Vila）說：「部分客戶已延緩產品發表，這種情況也出現在新款電動車的領域，促使我們延後增產。」

車廠推出搭載內燃機的大型車款，仍能換取較豐厚的獲利，又以法拉利、保時捷等豪華車廠獲利最豐。此外，中國大陸直到2060年前，都還允許販售新款燃油車，豪華車廠看準其長銷產品在這個全球最大車市仍大有可為，拖慢了車廠大舉朝電動車轉型的步伐。

豐田 電動

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