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綑綁銷售奏效！數位訂戶增加21萬名 紐時Q1財報優於預期

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
新聞業不景氣之際，紐約時報的綑綁銷售策略奏效，第1季財報交出佳績。美聯社
新聞業不景氣之際，紐約時報的綑綁銷售策略奏效，第1季財報交出佳績。美聯社

新聞業普遍不景氣之際，紐約時報的綑綁銷售策略奏效，吸引到更多用戶登入該報網站與應用程式（App），得以逆勢突圍，第1季財報交出佳績。

紐約時報8日宣布，上季營收為5.94億美元，高於分析師估計的5.923億美元；不計某些項目的每股盈餘為0.31美元，也優於市場估計的0.20美元。

該報將報紙內容，結合運動新聞網站「運動員」（The Athletic）、以及食譜與遊戲應用程式Wordle等，共同銷售，得以吸引並留住訂戶。上季訂閱營收攀升近8%至4.29億美元。而對紐時的綑綁和多元產品需求提高，也帶動純數位產品的營收提高逾13%。

不過，紐約上季純數位訂戶增加21萬名，低於去年第4季的30萬名。目前該報的數位訂戶約為1,055萬名，大致符合預期的1,060萬，目標在2027年前增至1,500萬名。

今年是美國總統大選年，政治廣告通常會大增，但該報上季廣告營收下滑2.4%、至1.037億美元。

運動員網站則受惠於巴黎奧運舉辦在即，上季總營收跳增33%，訂閱收入也成長18%。

展望本季，紐時預測，訂閱營收將上揚6%~8%。

巴黎奧運 紐約時報 運動

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